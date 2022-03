Tras el crimen de Acceso Norte, el Frente de Todos pidió la renuncia del ministro Raúl Levrino

El Frente de Todos ofreció esta mañana una conferencia de prensa en la que pidió al gobernador Rodolfo Suárez que despida al ministro de Seguridad Raúl Levrino, por los hechos de inseguridad que han ocurrido en Mendoza en las últimas semanas.

Lucas Ilardo, Néstor Márquez y Rafael Moyano, fueron los legisladores del peronismo que asistieron a la Legislatura y pusieron en relieve sus fundamentos por los cuales Levrino, así como también el jefe de la Policía, Marcelo Calipo, deberían dar un paso al costado.

“Los representantes del Frente de Todos nos hemos reunido y hemos tomado la decisión de pedirle al Gobernador, después de infructuosos intentos de que diera la cara el ministro de seguridad, la renuncia inmediata de Levrino junto a todo su equipo de seguridad y su cúpula policial”.

Para Ilardo, la inseguridad “está fuera de control en Mendoza y la gente no da más”. “El Ministro sigue sin aparecer en la Legislatura luego de una citación aprobada por unanimidad”, dijo, y marcó que ya pasó el límite reglamentario de un mes, que es el plazo que se les da a los funcionarios del Poder Ejecutivo para acudir al Poder Legislativo tras una citación (en realidad, fue una “invitación”).

El jefe de bloque del Senado acotó además que no sólo están haciendo referencia a los hechos de inseguridad que ocurrieron en la semana. ”Han habido muchísimos hechos, esto viene desde el comienzo de la gestión. En lo que va del año ha habido 14 asesinatos, han aumentado en un 300% los delitos y estafas virtuales, aumentaron más del 30% los robos, el 911 funciona mal, los móviles no pasan la RTO, no funcionan las cámaras, y así permanentemente”, agregó.

Y disparó: “Hay una ineptitud de un ministro que solo está siendo sostenido por la amistad con el gobernador. Le pedimos que su amistad y terquedad a la hora de dar salida a un funcionario que ha demostrado ineptitud, le está costando la vida a muchos mendocinos”.

También responsabilizó directamente a Suárez: “La gente tiene que saber quiénes son los responsables. La política de seguridad la maneja el Gobierno de Mendoza”, y consideró que “hay un gobernador que se encierra, se encapricha en la defensa de sus amigos y esto les cuesta la vida a muchos mendocinos”.