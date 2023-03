El conflicto entre la UCR y el PRO recrudece en Twitter por Impulsa Mendoza

La interna vigente entre el radicalismo y el PRO liderado por Omar De Marchi sigue acumulando capítulos con las elecciones de trasfondo. Esta semana el conflicto se trasladó a la creación de la empresa estatal Impulsa Mendoza, presentada por Rodolfo Suárez para gestionar inversiones mineras.

Ayer el precandidato a gobernador había criticado con dureza el lanzamiento de la compañía que reemplazará a la actual PRC, cuando finalmente se concrete su venta. De Marchi apuntó contra la “dudosa legitimidad de su creación” y aseveró que se “es fácil jugar a empresario con el dinero de la gente”. Entre varios reparos más, pidió explicaciones al Gobierno porque “no se alcanza a comprender cuál es el objetivo real” de la empresa.

Ante esto, dos legisladores provinciales de la UCR se hicieron eco y le respondieron a través de Twitter. Uno fue el senador Marcelo Rubio, quién intentó dar las explicaciones que buscaba el lujanino y lo terminó parafraseando con ironía: “Es fácil jugar a ser candidato cuando se desinforma a la gente”.

También se expidió la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, quién manifestó que hay “segundas intenciones” no en Impulsa Mendoza, sino “en aquellas mentes acostumbradas a la mirada corta” y “anteponer los intereses partidarios al bienestar general”.

A cada uno de ellos, un alfil demarchista salió a contraatacarlos. Puntualmente a Rubio lo cruzó el senador Rolando Baldasso y a Eisenchlas, el legislador Germán Vicchi. Aquí el detalle de los cruces tuiteros

Baldasso vs Rubio

En su hilo de Twitter dirigido a De Marchi, Rubio explicó que Impulsa Mendoza Sostenible SA “es una sociedad de derecho privado regido por la Ley de Sociedades” y por lo tanto “no requiere ni de un decreto o de ley que lo avale”.

“Impulsa Mendoza es una continuación de PCR SAU y su activo se conformará una vez que se encuentre socio para explotar sales de Potasio. Cuando sea transferido a inversionistas las acciones se transfieren a la Provincia: solo ahí será necesario una Ley que ratifique el decreto”, añadió.

Y aseguró que “no se crea ninguna empresa del Estado, ni habrá nuevos empleados o que el Estado utilice más fondos. Es simplemente una herramienta jurídica que las mismas personas que hoy trabajan para vender PRC deben ocuparse de constituir”.

“La idea es que en un solo decreto, se transfieran las acciones de PCR SAU al inversionista y se reciban las acciones de IMPULSA, que se hará cargo de los activos no estratégicos para explotar Sales de Potasio y la caja que dejó Vale”, comentó y dijo que “algo similar ocurre con EMESA como titular de HINISA-HIDISA y las decenas de sociedades con privados que la misma conforma los RENOVAR”. Luego de esto, vino el tuit irónico mencionado más arriba, como cierre.

Entonces el senador Baldasso, que preside la Comisión de Hidrocarburos y Minería de la Cámara Alta, salió al cruce de Rubio con una serie de preguntas. Puntualmente enumeró las siguientes cuatro:

“1) Si es una empresa privada, por qué designaron por 3 años a 3 ministros que luego del cambio de gestión continuarán? Lo harán gratis?? si no tiene gastos del estado...

2) Los bienes que tiene PRC, se les dio al Gobierno de la Provincia, por lo tanto son públicos e implican que su manejo y control debe estar auditado. Quién va a auditar? Qué síndicos representen a los mendocinos, además del partido gobernante, quien está enterado?

2) Los bienes que tiene PRC, se les dio al Gobierno de la Provincia, por lo tanto son públicos e implican que su manejo y control debe estar auditado .

3) Por qué nunca discutieron o nos comentaron esta idea de una empresa que ya estaba armada, que recién la publican en el medio de la vendimia y que ya está haciendo negocios en Canadá

4) Cualquier empresa privada que quiera trabajar en minería, va a competir en inferioridad de condiciones con esta empresa que ya tiene el caballo del comisario???”

Vicchi vs Eisenchlas

“Siempre igual: frente a una idea creativa, frente a un nuevo camino aparecen los no porque no. Sembrando dudas y sospechas donde no hay nada más que el objetivo de que Mendoza amplíe su matriz productiva y genere empleo y crecimiento: esto es IMPULSA MENDOZA”, así comenzó su defensa de la empresa estatal, Natacha Eisenchlas.

Luego, la legisladora comentó que se trata de “una incubadora de proyectos que recibirá activos ya existentes, que no será un gasto para el Estado ni contratará empleados nuevos. Un Estado que potenciará a la inversión privada en una sinergia sana y productiva, trasladando el éxito del modelo de gestión de PRC a otras áreas”

“¿Dónde está lo peligroso, la ´segunda intención´? No en IMPULSA MENDOZA, sí en aquellas mentes acostumbradas a la mirada corta, a anteponer los intereses partidarios al bienestar general, a pensar que todos somos iguales y que la gestión no es gestión sino un botín político”, concluyó la dirigente radical.

Ante esto, el senador Vicchi le contestó con mensajes similares a Baldasso: “Me parece que no es una mirada corta sino al contrario. No mostraron aciertos con Potasio Rio Colorado, ni IMPSA. Pudieron buscar otras alternativas, como por ej. modificar el objeto social de EMESA. Tampoco es cierto que no tenga costos”.

“Si pretenden incubar y promover proyectos mineros ¿quién va a costear esos gastos? Llama la atención que tenga similar objeto social, se capitalice con activos de Potasio Rio Colorado SAU y sea gestionada por esta última”, aseveró.

Y sentenció con otra pregunta: “Entonces, contanos ¿cuál es la necesidad de IMPULSA MENDOZA? Como sugerencia: sería bueno que la sindicatura no esté vinculada a personas que son parte del gobierno de turno”.