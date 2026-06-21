El Gobierno Nacional convocó a renegociar convenios en el Estado, pero ATE dijo que "se trata de un chantaje"

La Asociación de Trabajadores del Estado sostuvo que la gestión de Javier Milei quiere “obligar a los estatales a resignar derechos y beneficios”.

El Gobierno Nacional convocó a renegociar convenios en el Estado, sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le respondió que sus propuestas son “chantajes y extorsiones” porque pretende que los empleados públicos "resignen sus derechos y beneficios”.

En declaraciones a laAgencia Noticias Argentinas, el secretario general del sindicato Rodolfo Aguiar sostuvo que ATE "concurrirá a la audiencia" pero "rechazará cualquier modificación" vinculada a las condiciones laborales o salariales actuales: "Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos”, agregó

“Los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso, el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos”, indicó Aguiar.

En la misma línea, manifestó que los empleados públicos "deben tener claro" que la gestión del presidente Javier Milei tiene una Secretaría de Trabajo con una particularidad y es que "ya no actúa como moderadora" de las negociaciones, sino que es un "brazo ejecutor del ajuste" impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, remarcó que hay convenios que "especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse" mientras se negocie esta nueva propuesta por parte del Gobierno y afirmó que "no se puede aceptar" que la renegociación se transforme en "un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos" que fueron "congelados" desde diciembre de 2023.