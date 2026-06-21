Tensión en Rosario: una mujer insultó y escupió a Lilia Lemoine

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un incidente en el centro de Rosario luego de que una mujer la insultara y la escupiera durante una recorrida oficial. Tras el hecho, Lemoine realizó un descargo en redes sociales.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un altercado en el centro de Rosario luego de que una mujer la insultara y la escupiera mientras participaba de una recorrida en el marco de los actos por el Día de la Bandera.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera.

Embed Lilia Lemoine le dijo “LA TENES ADENTRO KUKA” a una ciudadana común, pero ésta PATRIOTA la encaró para decirle todo lo que hay que decirle en la cara y encima la escupió JAJAJAJJA GENIAAA pic.twitter.com/DCbGlpVgXt — TUGO News (@TugoNews) June 20, 2026 Cómo ocurrió el incidente Según trascendió, una mujer que circulaba en bicicleta comenzó a dirigir insultos hacia la legisladora desde cierta distancia. Entre las expresiones mencionadas en el relato del hecho se encontraban agravios dirigidos a la diputada: "facha de mierda", "puta" y "yegua".

La situación se intensificó cuando la mujer se acercó a Lemoine y la escupió. Tras esa agresión, la legisladora reaccionó con un cachetazo y le recriminó lo ocurrido: "¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2068564656281530506&partner=&hide_thread=false Y algunos militantes e incluso dirigentes justifican y glorifican ese tipo de agresión... la escupida es incluso menos grave que los insultos y el intento (fallido) de amedrentarme.



Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco. https://t.co/Q8ZT8HTf7P pic.twitter.com/fJf5a4ye1T — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 21, 2026 El momento fue grabado por la diputada María Celeste Ponce, quien acompañaba a Lemoine durante la actividad oficial y registró la secuencia con su teléfono celular. Posteriormente, la legisladora realizó una publicación en sus redes sociales donde se refirió a lo sucedido y sostuvo que las agresiones verbales y el intento de intimidación le resultaron más graves que el escupitajo recibido.