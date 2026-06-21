21 de junio de 2026 - 17:57

Tensión en Rosario: una mujer insultó y escupió a Lilia Lemoine

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un incidente en el centro de Rosario luego de que una mujer la insultara y la escupiera durante una recorrida oficial. Tras el hecho, Lemoine realizó un descargo en redes sociales.

Lilia Lemoine, diputada en La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine, diputada en La Libertad Avanza.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un altercado en el centro de Rosario luego de que una mujer la insultara y la escupiera mientras participaba de una recorrida en el marco de los actos por el Día de la Bandera.

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El episodio ocurrió en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera.

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Cómo ocurrió el incidente

Según trascendió, una mujer que circulaba en bicicleta comenzó a dirigir insultos hacia la legisladora desde cierta distancia. Entre las expresiones mencionadas en el relato del hecho se encontraban agravios dirigidos a la diputada: "facha de mierda", "puta" y "yegua".

La situación se intensificó cuando la mujer se acercó a Lemoine y la escupió. Tras esa agresión, la legisladora reaccionó con un cachetazo y le recriminó lo ocurrido: "¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?”.

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El momento fue grabado por la diputada María Celeste Ponce, quien acompañaba a Lemoine durante la actividad oficial y registró la secuencia con su teléfono celular. Posteriormente, la legisladora realizó una publicación en sus redes sociales donde se refirió a lo sucedido y sostuvo que las agresiones verbales y el intento de intimidación le resultaron más graves que el escupitajo recibido.

En ese mensaje, además, afirmó que no siente miedo frente a este tipo de situaciones y expresó su rechazo hacia quienes protagonizaron la agresión. "Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco", cerró.

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