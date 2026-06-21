Fiscal federal afirmó que el contrato presentado por Espert era apócrifo

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez , solicitó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos . Según la acusación, el dirigente habría utilizado documentación considerada falsa para justificar el ingreso de US$200.000 en una cuenta bancaria.

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De acuerdo con la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen de esos fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la operación no se habría concretado en los términos declarados.

Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el exlegislador no habría viajado a Guatemala para prestar los servicios profesionales mencionados y que las explotaciones mineras vinculadas a la firma señalada no se encontraban operativas al momento de la presunta contratación.

La causa también analiza el recorrido del dinero recibido por Espert. Según la fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado , empresario argentino que en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A. , señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.

Medidas cautelares sobre bienes y activos

Con anterioridad, el juez federal Lino Mirabelli había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades atribuidos a Espert y a su esposa, María Mercedes González, mientras avanza la pesquisa.

Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra destinada a legitimar fondos cuyo origen permanece bajo análisis judicial.

La hipótesis que maneja la causa sostiene que la relación entre Espert y Machado habría incluido apoyo económico y logístico para la campaña presidencial que el economista desarrolló en 2019.

Machado fue detenido por Interpol en Argentina en abril de 2021 y posteriormente enfrentó un proceso de extradición hacia Estados Unidos por cargos vinculados a fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. Esa solicitud fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La investigación continúa reuniendo pruebas para determinar la procedencia de los fondos y el grado de participación de cada uno de los imputados.