El contratista que trabajó en la casa de Adorni negó presiones y defendió el costo de la obra

Matías Tabar , el contratista que llevó adelante las refacciones en la vivienda de Manuel Adorni ubicada en el country Indio Cuá , rechazó haber recibido presiones por parte del jefe de Gabinete y sostuvo que el valor declarado de los trabajos realizados resulta coherente con las características de la obra.

El constructor también se refirió a una reciente intimación recibida por parte de ARCA , organismo que le solicitó documentación vinculada a su situación patrimonial y fiscal. Según explicó, este tipo de requerimientos forman parte de procedimientos habituales para trabajadores autónomos y no tienen relación con el funcionario nacional.

“Sería descabellado pensar que Adorni estuviera detrás de algo así” , afirmó Tabar al descartar cualquier tipo de presión vinculada a su participación en la investigación judicial.

Ante la Justicia, el contratista declaró que las tareas realizadas en la propiedad demandaron una inversión cercana a los 245.000 dólares , Ahora, Tabar volvió a respaldar sus dichos sobre el monto al considerar que responde al alcance de las obras ejecutadas.

Sus declaraciones marcaron una diferencia respecto de manifestaciones previas realizadas por Adorni, quien había intentado relativizar el costo total de la remodelación. Tabar, en cambio, sostuvo la cifra informada en sede judicial y la consideró razonable para el tipo de trabajos efectuados .

La investigación judicial

La intimación de ARCA se produjo después de que trascendiera el testimonio del contratista en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En el expediente se analizan distintos movimientos patrimoniales y la forma en que se habría financiado la obra realizada en la vivienda.

De acuerdo con lo informado, el organismo recaudador le otorgó un plazo de diez días a Tabar para presentar documentación y justificar aspectos de su situación económica y fiscal. Paralelamente, el jefe de Gabinete también aparece mencionado en otras investigaciones, entre ellas una vinculada a presuntas dádivas por un viaje a Punta del Este y referencias surgidas en el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA.

Además, Adorni dejó su cargo como portavoz oficial luego de que el Poder Ejecutivo aceptara su renuncia y designara a Adrián Ravier como reemplazante, en medio de una etapa de fuerte exposición política y judicial.