El BID dio su aval al proyecto Ecoparque y el Gobierno apura la licitación para terminar antes de diciembre de 2023

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) admitió el proyecto Ecoparque, por lo que financiará las obras para reabrir el paseo ubicado en el Cerro de la Gloria. La idea del Gobierno es terminar en junio con el proceso administrativo, en julio llamar a licitación, en agosto recibir oferta y adjudicar a la empresa con mejor propuesta, con el objetivo de comenzar con la obra en septiembre. La misma tiene un plazo de ejecución de 14 meses y estaría terminada a fin de 2023.

El apuro no es menor. El financiamiento del BID está disponible hasta diciembre del año que viene. Lo que no se use de los 10,5 millones de dólares adjudicados al Ecoparque, se perderá.

El apuro por cerrar el proceso ya era conocido. El 23 de mayo pasado, Los Andes informaba que el Gobierno estaba esperando con ansiedad el visto bueno del BID al Proyecto Multimodal Cerro de la Gloria que alberga al diseño del Ecoparque, para trabajar con cierta tranquilidad en las obras y terminarlas antes de diciembre de 2023.

De acuerdo a la información oficial, el organismo multilateral de crédito ya comunicó oficialmente la “no objeción” al proyecto y el Gobierno apurará los trámites administrativos para que se inicien las obras en septiembre. Si se cumplen los plazos de obra, los 14 meses del plazo de ejecución se estarían cumpliendo en noviembre, siempre y cuando se pueda adjudicar la obra en agosto.

El proyecto contempla la construcción de 5 edificios en la ladera del Cerro de la Gloria para generar un espacio sustentable con instalaciones recreativas, educativas y multifuncionales. La inversión total será de aproximadamente U$S 10,5 millones. Esos edificios serán una nueva área de administración (510 m2), un hall (332 m2), un bar (425 m2), un auditorio (634 m2) y una biblioteca (446 m2).

Se harán nuevos caminos y se recuperarán los actuales y se construirá un humedal de 3.200 metros cuadrados para el tratamiento de aguas grises. Se colocarán 792 metros de red de agua nueva con cisterna de 50.000 litros, instalaciones eléctricas para 1600 Kva y un transformador de 16 Kva para manejo interno de la sala transformadora, sistema de riego para 32 hectáreas con hidrozonas variables y cierre perimetral.

Mario Isgro, titular del Ministerio de Planificación e Infraestructura, destacó que “es muy importante para Mendoza la intervención de un ámbito que data de principios del siglo pasado. El dinero del subsidio del BID, bajo la supervisión del Ministerio del Interior, tenía vencimiento para la provincia y debía usarse antes de finales de 2023. Por ello se volvió imprescindible tener listo el Proyecto Ejecutivo para que lo evaluaran los equipos de ingeniería del ente internacional, que son muy exigentes, y es el resultado del trabajo en equipo del Gobierno de Mendoza. La Secretaría de Ambiente detectó lo que necesitaba en el predio del ex zoo, desde Infraestructura individualizamos obras que necesitaba el Cerro de la Gloria y amalgamando ambas pudimos concretar los trabajos”.

Concurso Ecoparque

En diciembre de 2017 el Gobierno de Mendoza llamó al Concurso Nacional de Máster Plan, Ideas y Anteproyecto para el nuevo Ecoparque Mendoza. El objetivo general fue obtener propuestas para transformar el predio y el entorno inmediato del ex Parque Zoológico. En abril de 2018 se seleccionó el proyecto ganador, un trabajo realizado por los arquitectos Leticia Alfaro y Guillermo Lesch. Desde esa fecha, han obtenido varios premios en concursos de arquitectura y sustentabilidad.