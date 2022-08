El ajuste de Sergio Massa dejaría sin unos $500 millones a Mendoza

La semana pasada, el gobierno de Alberto Fernández decidió recortar $210.000 millones del Presupuesto nacional que iban a estar destinados a programas relacionados con 6 ministerios de la Nación, con impacto también en el reparto de recursos a las provincias.

En base a las primeras medidas que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, el ajuste -establecido bajo la Decisión Administrativa 826/2002 - tendrá efecto en algunas áreas sensibles de carteras como Educación, Desarrollo Territorial, y Desarrollo Productivo, entre otros. Sin embargo, según estimaciones del Gobierno local, del total, unos $50.000 millones son los que dejará de enviar Nación a todas las jurisdicciones en base a programas específicos en lo que restará del año.

Los Andes dialogó con fuentes del Ejecutivo mendocino, quienes aseguraron que la quita, o el recorte de los recursos, no incidirá en demasía a nivel provincial, teniendo en cuenta no sólo que se trata de recursos que maneja Nación de forma discrecional, sino además que los mismos “estaban subejecutados”, y que además, Mendoza -como se ha recordado - “ha estado discriminada en el reparto de estos fondos discrecionales”.

De hecho, siguiendo las estimaciones, de lo que se planeaba ejecutar de el último cuatrimestre del año que resta, “a lo sumo unos $500 millones hubiesen llegado a Mendoza”, lo que corresponde a sólo un 1% de lo que representa ese reparto a provincias, un número mucho menor a lo que incluso llega por coparticipación a la provincia, que es un 4%.

En el Gobierno, no obstante, si bien remarcan la necesidad de que Nación realice un ajuste para mejorar la situación económica, aseguran que éste es un recorte a áreas sensibles del Estado, y enumeran de la quita a nivel nacional $34.463 millones para el programa Conectar Igualdad, $15.000 millones para la construcción de jardines infantiles; otros $50.000 para las construcciones del plan Procrear; $52.200 millones para el Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep); $8.048 millones para el Plan Argentina Hace; y $15.293 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles; entre otros.

El miércoles pasado, incluso el gobernador Rodolfo Suárez habló nuevamente de “discriminación” en el reparto de los recursos en conferencia de prensa. Sobre estos recortes y si bien aún no hay mayores precisiones, expresó que en Mendoza prácticamente no se afectará como a otras provincias “porque nosotros ya venimos recortados hace bastante tiempo por parte del Gobierno nacional”.

De esta manera, aseguró que esta discriminación se trata por “un color político distinto del Gobierno nacional”, y agregó que debido a esos “recortes”, la Provincia proyecta con recursos propios. “Todo lo que estamos proyectando nosotros lo hacemos con lo nuestro, con lo que nos pertenece por la coparticipación y con recursos propios”, remarcó.

En Casa de Gobierno, por otro lado, hacen algunas lecturas sobre este tema. Por un lado, sostienen que se trata de un “primer paso” nacional para ordenar el presupuesto del gasto público; pero remarcan en una “subejecución” que ya tenían todos los programas que sufrieron recortes.

“Esta medida no hace más que ejecutar esta subejecución. El programa se termina de achicar en lo que resta del 2022, pero también hay que tener en cuenta que parte de esa plata que se ‘saca’ se pone en otro lado”, acotó a Los Andes el ministro de Hacienda, Victor Fayad.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad. Orlando Pelichotti / Los Andes

Esto se marcó, teniendo en cuenta que se definió en la misma medida, un incremento del gasto de $82.000 millones para Asistencia Social y Asistencia por Servicios Económicos. Por ello, la reducción fiscal neta ha sido de $128.000 millones.

Bajo impacto en Mendoza

Haciendo enfoque en la subejecución, en el programa Conectar Igualdad aún no se ha entregado el total de netbooks que se prometió. Según datos del sitio Chequeado, la meta fijada por Nación en 2022 fue la distribución de 1.550.000 netbooks pero hasta el primer trimestre se entregaron 6.037 (es decir, el 0,39%).

En Mendoza, desde la Dirección General de Escuelas (DGE), contaron a Los Andes en 2021 recibieron los primeros años de 41 escuelas secundarias, mientras que en 2022, se completó el universo que inició en 2021 (de los estudiantes que están ahora en segundo año), y desde Nación se decidió ampliar la entrega a los primeros y terceros años de las escuelas rurales, por lo que 3.357 estudiantes de primer año de escuelas rurales recibieron netbooks.

No obstante, aún “no todas las escuelas rurales de Mendoza han recibido las netbooks”.

En tanto, del plan Procrear, desde el ministerio de Infraestructura destacaron que debería comenzarse procesos de construcciones en Capital y Guaymallén, pero señalaron que Capital aún no aparece en el sistema, mientras que Guaymallén sí, pero aún no se ha avanzado en la construcción.

Por su parte, Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, dijo que “puede haber restricciones de recursos pero no nos afecta demasiado, porque desde ya llega poco y esos recursos no llegan al 20% de lo que cuesta el sistema de transporte”. Y marcó: “Trenes Argentinos tiene un déficit que corresponde a cuatro veces más de lo que destina el Gobierno a todo el interior del país en transporte”.

No obstante, también hacen referencia desde el Ejecutivo a los enfoques donde se puntualizó el recorte, a sabiendas que “es necesario” que haya un orden en las cuentas públicas. “Cuando se trata de ser más estricto en el gasto, uno no espera que el recorte recaiga en jardines maternales u obras importantes. Lo que no vemos son recortes en grandes gastos, como terminar con bolsones de improductividad, bajar el déficit de empresas públicas, actos espurios o cuestiones de privilegios”, expresaron.

“Un gobierno que se disfraza de tener sensibilidad social, pero mete ‘tijera’ a jardines, equipamiento en educación y obras, lo termina pagando la gente vía menores servicios y obras”, acotaron.

En tanto, otra mirada por parte del radicalismo hace hincapié en que, en un escenario inflacionario con una proyección mayor al 90%, “más que recortar, el número se debería duplicar para estar igual que el año pasado. Es una caída fenomenal, pero insistimos en que no se ataca el gasto improductivo, sino sobre una subejecución de programas muy importantes a nivel nacional”.

Aguardar a cómo impacta

Con respecto al Partido Justicialista local, uno de los que habló esta semana al respecto fue el senador provincial Lucas Ilardo. “El título de recorte del presupuesto no lo considero, es utilización política”, consideró a radio Mitre Mendoza; y agregó que “se sabrá si es ajuste cuando se vea en qué no se gasta”.

“El ministro de Economía ha decidido garantizar el cumplimiento del acuerdo con el FMI, que tiene metas fiscales que garantizar. En ese marco ha decidido ir por todos los Ministerios y órganos de control para que reduzcan gastos”, acotó.

Ilardo consideró que no es buena la situación económica a nivel nacional, y expresó que estamos así por “una deuda enorme que no podemos pagar”, en referencia a la tomada por el ex presidente Mauricio Macri; y también “por la pandemia del coronavirus”, que generó también una crisis económica.

Lucas Ilardo, Senador Provincial de Mendoza, Presidente del Bloque PJ- Frente de todos Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“En virtud de eso estamos intentando salir”, acotó, y disparó contra el gobierno de Suárez: “No han hecho una sola vivienda desde que ha asumido, mientras que el Gobierno Nacional ha invertido una cifra escandalosa en materia de vivienda. Si hay que disminuir un poco la cantidad de viviendas, hay cosas que vamos a tener que hacer para que Argentina pueda salir adelante”, indicó sobre el plan Procrear.

También dijo que observarán “en qué se va a gastar”. “Seguramente que en esta provincia hay gastos que se pueden evitar. Hay que ver cómo se equilibran las inversiones para dejar que no se hagan los gastos superfluos”, afirmó.

En tanto, Nicolás Aroma, asesor del peronismo, por su parte contradijo las declaraciones del Gobierno local sobre la supuesta discriminación en el reparto de los recursos discrecionales, y lo calificó como “otro relato que no tiene consistencia técnica, ni se acerca a la realidad de los Recursos que muestran los datos Oficiales”.

“Cuando se analiza cómo evolucionan los Recursos de manera integral y a lo largo del tiempo, se observa claramente que nunca Mendoza estuvo financiada en una proporción tan alta por fondos nacionales como desde hace unos años”, expresó; y añadió que los recursos nacionales totales “han crecido muy fuerte y a un ritmo superior a los generados por la provincia”.

Y añadió: “Mendoza hoy tiene un Superávit de más $ 50.000 Millones, construidos a base de que los recursos, principalmente nacionales, crecen por la vía del crecimiento económico y ajustan rápido por inflación, mientras que mantiene una política de pisar salarios públicos ya bajos, y no ejecutar obra pública. El problema no son los recursos, es la deuda que debe enfrentar Mendoza. El peronismo está trabajando una propuesta de desendeudamiento que contemple también la mejora de salarios”, finalizó.