El acto de Massa unió a los dos sectores antagónicos del peronismo local

La visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Mendoza logró unir a los dos sectores del peronismo local que hasta hace unas semanas se sacaban chispas en el marco del cierre de listas partidarias. Se trata del sector de La Cámpora, encabezado por la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, y los intendentes “opositores”, Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle).

Si bien la semana pasada, la senadora anunció que el “oficialismo” decidió bajar las listas que enfrentaban a ambos jefes comunales en esos departamentos, recién este lunes volvieron a verse las caras, con las aguas más calmas.

Lejos de compartir charlas y mucho menos una foto, pero convocados por los anuncios que traía el ministro de Economía, los tres protagonistas hablaron de lo que dejó la interna.

La senadora nacional sostuvo que “el Frente de Todos quiere estar al lado de la gente, es nuestra función. Más allá de las disidencias, tenemos que trabajar unidos en pos de Mendoza para recuperar la confianza de los mendocinos, no veo otra forma de trabajar”.

Además agregó: “Tenemos que trabajar en los problemas, y si los llegamos a solucionar, vamos a tener chances en el 2023″.

En tanto, se animó a deslizar sobre su futuro electoral: “Yo voy estar donde los compañeros me necesiten, las candidaturas se definirán el año que viene”.

Y sobre el resto de los dirigentes del peronismo, indicó que “los más representativos de nuestro espacio tienen que ser los que los que tengan la vocación de liderar y de representar al Frente de Todos. Vamos a estar a disposición de todos aquellos que expresen la voluntad”, agregó.

Por su parte, Félix se encargó de minimizar los conflictos: “Todavía sigue el periodo de tachas y vamos a ver cómo avanza. En principio no le doy mayor trascendencia a lo partidario, creo que el problema de los mendocinos está en otro lado y ellos no se levantan pensando qué va a pasar en el peronismo. Las cargas se van acomodando en el camino. Así que en ese sentido, creo que hay que esperar, dándole el tiempo necesario. No creo que sea trascendental el problema”.

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, junto al intendente de Lavalle Roberto Righi y la referente provincial del massismo y directora del BICE Fideicomiso, Gabriela Lizana. Foto: Orlando Pelichotti

En la misma sintonía se expresó Righi y señaló que cuando se destrabó la situación de las listas departamentales en Lavalle y San Rafael, él se encontraba buscando soluciones al problema de las heladas. “Cuando se estaba hablando todo esto, yo estaba en Buenos Aires, reuniéndome con la gente de Agricultura y de Trabajo. No le hemos dado tanto tiempo al tema partidario. Realmente me parece que los temas estratégicos son estos y muchos más que necesita la Provincia”.

“Esperemos que los temas partidarios no tapen lo estratégico. Eso es lo importante. Yo he sido uno de los intendentes que siempre le ha dado poco tiempo al tema partidario. Participé una sola vez como vicepresidente del partido, acompañando a Omar Félix y en esta ocasión no quise ser miembro del Consejo provincial porque entiendo que nos quita mucho tiempo a la gestión. Y cuando estás en la intendencia, requiere demasiado tiempo y no podés hacer las dos cosas. Es mí punto de vista”, agregó el jefe comunal acerca de un ofrecimiento que le habría llegado desde La Cámpora para que se sumara en una lista unificada.

Por otro lado, el intendente lavallino se animó a ponderar nombres como candidatos para 2023: “Tenemos muchos cuadros y especialmente intendentes, como Emir Félix o Martín Aveiro, por decir algunos. Y hay otros que tienen ganas. Martín Hinojosa también me lo ha manifestado. Hay que ver y dialogar. Más que las personas, hay que ver proyectos”.

“Yo creo que es fundamental tener un proyecto claro de Provincia, que se desarrolle y ayude a las pymes, que aporte al sector productivo, basado en la cultura del esfuerzo y demás. Creo que tenemos que encolumnarnos detrás de un proyecto y no una persona”, cerró Righi.