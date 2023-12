Eduardo Belliboni agredió a un periodista antes de la manifestación: “Te van a echar a vos, gil de lechería”

En las primeras horas de esta tarde se vivió un momento de tensión en la marcha Organizaciones sociales y políticas nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) marcharán a Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el izquierdista Gabriel Solano llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y ya se trasladan desde la estación de trenes Constitución hacia las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

“Vamos a movilizarnos por la calle”, lanzó Belliboni ante la prensa y en claro desafío a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se cruzó fuerte con un periodista de TN, a quien agredió verbalmente.

Eduardo Belliboni - Clarín

“Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre”, le expresó al periodista.

Belliboni siguió discutiendo con el periodista de TN y acusó a los medios de generar “provocaciones” y de “incitar a la violencia”. El momento más tenso fue cuando el líder piquetero golpeó el micrófono del cronista y le grito: “Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería”.

Desde la organización indicaron que el punto de encuentro será en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, a las 16 horas y con motivo del aniversario del 20 de diciembre de 2001.

Según precisaron sus convocantes, la cabecera central se ubicará en Diagonal Sur y Belgrano con “el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el Gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich”.

La Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional estaban abocadas a la tarea de interceptar camiones, trenes y colectivos en los distintos accesos a la Capital Federal.

