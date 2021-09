Durísimas críticas del Cambia Mendoza al legislador Marcelo Romano por discriminar a Néstor Majul

El ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, asistió este jueves a la Legislatura, luego de que la oposición exigiera su presencia desde hace meses. El funcionario se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguridad para responder inquietudes y exponer ante los legisladores.

Durante varios pasajes del encuentro se vivieron momentos tensos y fuertes cruces entre los funcionarios y los legisladores opositores. El primero ocurrió cuando el presidente de la Bicameral, Rafael Moyano (PJ) interrumpió al ministro para que resuma su exposición inicial para dar lugar a preguntas. Esto generó una dura reacción del funcionario que recriminó: “Cuando le tocó gobernar a La Cámpora y al justicialismo no había indicadores. No me dejan hablar y me dicen que hago política”.

Lamentable el papel del Legislador @marceloromano11, en un lugar donde debería ser ejemplo de civismo y respeto por los demás.

Discriminar a una persona por su peso, o intentar ofenderlo por su condición física, es algo que no debería hacer nadie, pero menos un legislador. pic.twitter.com/WseAKYTdC9 — Frente Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) September 16, 2021

Luego se produjo otro cortocircuito cuando Levrino relación el aumento en los casos de robos y hurto al incremento de la inflación, el desempleo y la pobreza, lo que provocó encendidos cuestionamientos de parte de la oposición.

Senador Marcelo Romano. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Tras esos cruces el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, pidió la palabra y dijo sentirse discriminado porque uno de los legisladores le gritó “callate gordito” y “bidón de plástico”. El apuntado fue el senador Marcelo Romano, del Partido Verde.

El video empezó a circular en horas de la tarde y rápidamente generó repudio por los dichos discriminatorios que sufrió Majul.