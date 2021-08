Suárez habilitó a Levrino a ir a la Legislatura después de las elecciones

Luego de meses de reclamos de la oposición, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, asistirá a la Legislatura provincial para dar explicaciones ante la Comisión Bicameral de Seguridad. En medio de una tensa sesión del Senado, el gobernador Rodolfo Suárez habilitó al funcionario a comparecer y desde el oficialismo confirmaron que irá luego de las elecciones PASO del 12 de septiembre.

Durante la sesión de este martes de la Cámara de Senadores, el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista presentó una nueva citación para que Levrino se presente en la Casa de las Leyes para ser indagado sobre hechos de inseguridad ocurridos en la provincia. Desde el espacio opositor resaltaron que se trata de la octava oportunidad en que solicitaban la presencia del funcionario.

Esto generó un caluroso debate con pirotecnia cruzada entre oficialismo y oposición que se extendió por varios minutos. En medio de la discusión, el gobernador Suárez se comunicó con el vicegobernador Mario Abed, quien presidía la sesión, y le comunicó que Levrino asistiría a la Legislatura tras las elecciones, algo que fue informado en el recinto por el senador Alejandro Diumenjo, jefe de la bancada radical.

Previo a este entendimiento, el presidente del bloque del FDT-PJ, Lucas Ilardo, había manifestado que “el oficialismo por octava vez frente a la citación del Ministro de Seguridad decide la protección del mismo y negar la presencia en la Legislatura”.

Resaltó que “es la primera vez desde la vuelta de la democracia que un ministro de Seguridad no se presenta en la Legislatura. No se ha presentado nunca en la Comisión Bicameral, cuando hay una obligatoriedad de presentarse”. En la misma línea, añadió que “es el peor ministro de Seguridad desde la vuelta de la democracia, sin lugar a dudas. Al que no tienen acceso los periodistas, los vecinos, los legisladores y al que sí tienen acceso los delincuentes de Mendoza”.

Por otra parte, el legislador opositor hizo referencia al reciente femicidio de Lucía Fernández, la adolescente de 15 años asesinada en Maipú, y al de Florencia Romano, ocurrido en diciembre de 2020, así como también a otros hechos de inseguridad y apuntó contra la “responsabilidad política” del ministro de Seguridad en ellos.

“Levrino hoy es la garantía para que los delincuentes puedan robar tranquilos en Mendoza. Y la garantía la da el Gobernador de Mendoza, que en televisión dijo que le dio la orden a Levrino para que no asista a la Legislatura”, expresó Ilardo.

A su vez, resaltó que “es una vergüenza lo del ministro, lo del oficialismo en esta Legislatura protegiendo y dándole un bloqueo de impunidad a un inepto y lo del gobernador que sin lugar a dudas ya está rozando lo delictivo, diciendo por televisión que él le prohíbe al ministro venir a cumplir su deber legal de rendir cuentas”.

Por su parte, el titular de la bancada de la UCR, Alejandro Diumenjo, respondió a los cuestionamientos provenientes del peronismo y dijo que “es chistoso que nos digan que nosotros escondemos funcionarios cuando quien hablaba del mapa del delito hoy no puede ir ni en una lista de una unión vecinal o cuando el exgobernador Pérez no puede ir ni en una lista de un club de bochas”.

En este sentido, hizo una comparación entre los ex mandatarios provinciales peronistas y los radicales y sostuvo que “nuestras cabezas de listas son dos exgobernadores y el actual gobernador”.

Asimismo, afirmó que “son deleznables en hacer un uso político de ciertos casos que conmocionan a la sociedad. Es un entramado social, económico y cultural que va más allá de un hecho de inseguridad”.

Luego de la intervención de otros senadores se produjo la interrupción solicitada por el presidente del Senado, Mario Abed. El vicegobernador recibió una comunicación de Suárez, por lo que pidió un cuarto intermedio para hablar con Diumenjo. Al reanudarse la sesión tomó la palabra el jefe de la bancada radical quien hizo referencia al diálogo que mantuvieron el jefe del Ejecutivo y el del Legislativo y realizó el anuncio.

“El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, va a venir a la Legislatura después de las elecciones. Podrá ser en el ámbito de la Comisión Bicameral o la Comisión ir presencialmente al Ministerio de Seguridad”, manifestó.

Ante esta noticia, el senador Ilardo tomó nuevamente la palabra y dijo que “era algo que no se podía evitar más” y destacó que “es razonable que sea después de las elecciones para que no se tiña del componente político. Es bueno que el gobernador haya recapacitado”.