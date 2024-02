Dos obras clave para Mendoza dependen de que Milei no elimine un fideicomiso

A pesar de que el presidente Javier Milei anunció la eliminación de los fideicomisos bajo la concepción de que son “cajas de la política” que carecen de “transparencia”, el Gobierno provincial y algunos municipios tienen la expectativa de que continúe al menos uno que está financiando o puede costear obras proyectadas para Mendoza: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR).

El FFIR fue creado por la ley 24.855 en 1997, con recursos de la privatización del Banco Hipotecario. Su objeto es “asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social”. Ante un futuro poco preciso, quienes se mantienen en su seno aseguran que el funcionamiento es “transparente” y no tiene por qué desaparecer. Es más: a contramano del panorama general, una de las obras que sostiene este fideicomiso no se ha detenido.

Son dos proyectos locales en definitiva los que están sujetos al destino del FFIR. Por un lado, hay un acueducto ganadero para abastecer a productores de La Paz que fue proyectado hace varios años y para el cual existe, incluso, financiamiento internacional aprobado.

La otra iniciativa ya se está ejecutando por parte de la empresa mendocina Aysam. Es en este caso el sistema integral de recolección y tratamiento de efluentes cloacales para las ciudades de Tunuyán y Tupungato. Estos trabajos arrancaron hace tiempo en la villa cabecera del Valle de Uco.

El acueducto

El acueducto ganadero para los productores de La Paz tenía un presupuesto original de 14,8 millones de dólares y contaba con financiamiento, a través del FFIR, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En la descripción del proyecto se señala que beneficiará a unos 350 productores ganaderos con el suministro de agua para el ganado, a través de pozos y tuberías de abastecimiento, además de otras obras.

El acueducto a La Paz está en carpeta hace varios años y ahora la situación de los fideicomisos nacionales le agrega un poco más de suspenso. “Irrigación hizo el proyecto ejecutivo y ahora estamos viendo cómo queda, porque las obras que tenían algún estado de tramitación quedaban”, explicó a Los Andes al respecto de su posible concreción la subsecretaria de Infraestructura de la provincia, Marité Badui.

La funcionaria agregó que el acueducto podría quedar más “relegado” que otras obras que están en ejecución y sobre las que hay deudas de la Nación.

Pero no ha sido descartada. “El FFIR está por ley y no es tan fácil liquidarlo. Esa obra la financia la CAF y a priori han dicho (desde la Nación) que todo lo que estaba con los organismos multilaterales sigue en curso”, agregó Badui, más allá de que no existe, por ahora, comunicación oficial que lo ratifique.

En tanto, por su lado, la dirigente peronista Patricia Fadel, quien todavía se desempeña como consejera del FFIR, expresó que el proyecto del acueducto “quedó aprobado y firmado el convenio”. También afirmó que el proyecto, que había sido impulsado por el ex gobernador Rodolfo Suárez, se encuentra “en stand by por parte de la Provincia”.

Las cloacas

“En principio viene bien esa obra”, señaló el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, sobre la renovación de redes cloacales para Tunuyán y Tupungato, que también tiene financiamiento del FFIR y que ya está en marcha desde hace tiempo.

La ejecución está en manos de la Unidad de Financiamiento Internacional (UIF) del Ministerio de Hacienda. “La obra está en ejecución, casi al 40% y están llegando de manera correcta los fondos del FFFIR”, informó anoche el Poder Ejecutivo al respecto.

La etapa 1 consiste en una serie de obras tendientes a renovar la colectora máxima de la ciudad de Tunuyán, comenzando en las calles San Martín y Emilio Civit, y terminando en la entrada del establecimiento depurador actual. Se trata de un tendido de 3.800 metros.

La buena noticia al respecto del tendido cloacal que está realizando Aysam es que la construcción no se ha detenido, en tiempos de incertidumbre para la obra pública en general.”Nosotros no tenemos injerencia en la obra porque la lleva adelante Aguas Mendocinas. Pero siguen trabajando y están terminando el empalme con la planta”, explicó a Los Andes el intendente de Tunuyán Emir Andraos. Y agregó: “Ahora viene el recambio de cañerías en el centro de Tunuyán, que tiene mucho impacto en el tránsito y el comercio, no han parado”.

Una “sobreviviente” del PJ

Por supuesto que la peronista Patricia Fadel no tiene vínculo político algunos con los libertarios de Milei. Pero, como ha pasado en otros organismos nacionales, sigue en un cargo porque no han designado a alguien para que la reemplace.

A Fadel, quien tiene una larga trayectoria política en cargos provinciales y nacionales, la designaron como consejera del FFIR durante la gestión de Alberto Fernández y su permanencia en el puesto fue prorrogada en setiembre del año pasado. Aparentemente durará allí hasta que la gestión de Milei designe a otras personas.

Patricia Fadel

Frente al anuncio del cierre de fideicomisos que hizo la Nación, consultada por Los Andes, la ex legisladora del PJ afirmó que las nuevas autoridades “no han encontrado irregularidades” en el FFIR y por lo tanto pronosticó: “Creo que no lo van a tocar”.

En el FFIR dicen también que están “al día con las auditorías y balances” y que no hay “riesgo de fuga” de los fondos que maneja, los cuales, previa aprobación del Ministerio del Interior, “van directo a las provincias para las obras”.

Incluso señalan que el Gobierno nacional ha enviado técnicos y abogados para revisar el estado del fondo fiduciario. “Como todo está a la vista y transparente parece que es un fondo que no van a tocar”, se animan a pronosticar algunas fuentes.

Eso sí, el FFIR no tiene autoridades confirmadas. Quien debería conducirlo es el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, cargo que alguna vez desempeñó la fugaz ministra de Economía Silvina Batakis.

El consejo del organismo también ha quedado reducido a su mínima expresión. Tenía siete integrantes, pero los consejeros fueron cambiando de destino o no les renovaron el cargo. Entre ellos supo estar el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien está condenado por delitos de corrupción. Su designación se venció y no fue renovada.

La cuestión es que hoy solamente quedan en el Consejo de Administración del FFIR tres integrantes. Se trata de los consejeros Lucas Pascua, Gustavo Varela y Fadel. Es el número mínimo para que haya quorum en la toma de decisiones.