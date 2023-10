🔴 Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón para las elecciones del 22 de octubre

La C谩mara Nacional Electoral (CNE) habilit贸 el padr贸n para las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre, que puede ser consultado v铆a online para saber escuela, lugar, mesa y orden de votaci贸n.

C脫MO SABER D脫NDE VOTO: PADR脫N ELECTORAL 2023

Los datos se pueden consultar en www.padron.gob.ar y es necesario ingresar el n煤mero de DNI, g茅nero, distrito y el c贸digo de validaci贸n. Acto seguido, el sistema arrojar谩 el nombre y la direcci贸n del establecimiento, el n煤mero de mesa y el n煤mero de orden.

Desde la CNE recordaron que si bien el lugar de votaci贸n de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo 22 de octubre.

La ley establece que se puede votar desde los 16 a帽os, aunque no es obligatorio hasta los 18. Mayores de 70 tambi茅n est谩n exentos de la obligatoriedad.

Qu茅 se vota el domingo 22 de octubre

Los argentinos votaremos en las elecciones generales:

Presidente y vicepresidente

19 parlamentarios del Mercosur por distrito nacional

24 parlamentarios del Mercosur por distrito regional

130 diputados nacionales en todo el pa铆s

24 senadores nacionales en 8 provincias

Se vota con la boleta s谩bana, donde cada secci贸n especifica la categor铆a y los candidatos. Se puede cortar, en caso de que la persona lo desee.

Cu谩ndo hay balotaje en Argentina

Se realiza una segunda vuelta o un 鈥渕ano a mano鈥 entre las dos f贸rmulas m谩s votadas para definir al presidente cuando ninguno de los candidatos consigue el porcentaje definido por la Constituci贸n Nacional.

Los art铆culos 97 y 98 de la CN establecen que un presidente asume su cargo cuando su f贸rmula ha obtenido m谩s del 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la f贸rmula que le sigue en cantidad de votos.

Cu谩ndo es el eventual balotaje 2023 en Argentina

En caso de una posible segunda vuelta o balotaje presidencial, la fecha fijada es el domingo 19 de noviembre.

Foto: Jos茅 Guti茅rrez / Los Andes

Qu茅 documentos son v谩lidos para votar en las elecciones 2023

Los documentos v谩lidos para votar son:

Libreta de enrolamiento o libreta c铆vica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda 鈥淣o v谩lido para votar鈥

DNI tarjeta

No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padr贸n electoral.

Si no vot茅 en las PASO de agosto, 驴puedo votar en las generales de octubre?

S铆. Si figur谩s en el padr贸n electoral y no votaste en las PASO, ten茅s el derecho y la obligaci贸n de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre.

Foto: Jos茅 Guti茅rrez / Los Andes

Qu茅 pasa si no voto en las elecciones de octubre

Si sos mayor de 18 a帽os y menor de 70, y no pod茅s justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa econ贸mica y se te incorporar谩 en el Registro de Infractores al deber de votar.

Adem谩s, no podr谩s ser designada o designado para desempe帽ar funciones o empleos p煤blicos durante tres a帽os a partir de la elecci贸n. Quien no pague la multa no podr谩 realizar gestiones o tr谩mites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires durante un a帽o.

De cu谩nto es la multa por no votar

Se impondr谩 una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 a帽os que dejare de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 d铆as de la respectiva elecci贸n.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Qu茅 debo hacer si no pude ir a votar

Si ten茅s entre 18 y 70 a帽os y no asististe a votar el d铆a de la elecci贸n, para no formar parte del Registro de Infractores, deb茅s justificar tu ausencia ante la Secretar铆a Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 d铆as posteriores a las elecciones. Clic aqu铆.

Si no lo justific谩s, te corresponde una multa y no podr谩s ser designado para desempe帽ar funciones o empleos p煤blicos durante tres a帽os a partir de la elecci贸n.

En qu茅 casos estoy exceptuado de asistir a votar

Si el d铆a de los comicios te encontr谩s a m谩s de 500 kil贸metros de distancia del lugar donde ten茅s que votar y justific谩s ante la autoridad policial m谩s pr贸xima que esa situaci贸n obedece a motivos razonables.)

Si est谩s enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votaci贸n por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante m茅dicos del servicio de sanidad nacional.

Si sos parte de un organismo o empresa de servicios p煤blicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones est谩s impedido de asistir a votar.

Si sos juez o auxiliar y por disposici贸n del C贸digo Electoral Nacional ten茅s que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

Foto: Jos茅 Guti茅rrez / Los Andes

Cu谩ntos argentinos votan en el exterior

Un total de 449.909 argentinos que residen en el exterior est谩n habilitados para votar en las categor铆as nacionales en los pr贸ximos comicios generales del domingo 22, y lo podr谩n hacer en m谩s de 300 mesas que se instalar谩n en 142 representaciones diplom谩ticas argentinas en el extranjero, de las cuales 75 son embajadas y 66 consulados, de acuerdo con datos de la C谩mara Nacional Electoral (CNE).

鈥漃recisamente con estas elecciones se cumplen 30 a帽os de que los argentinos que viven en el exterior pueden votar, ya que en 1993 se sancion贸 la ley 24.007, que habilit贸 esta posibilidad y cre贸 el Registro de Electores Residentes en el Exterior鈥, coment贸 Sebasti谩n Schimmel, secretario de Actuaci贸n Electoral de la CNE.

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de car谩cter obligatorio, sino voluntario, y las personas no necesitan justificar la no emisi贸n del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a este padr贸n de manera autom谩tica, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condici贸n necesaria.

En el sistema legal argentino, quienes viven en el extranjero 鈥渢ienen derecho a votar por las categor铆as nacionales desde el a帽o 1993, pero hasta el a帽o 2017 ten铆an que inscribirse en el Registro de Electores argentinos residentes en el exterior, pero primero ten铆a que hacer un cambio de domicilio en su DNI y luego solicitar su incorporaci贸n, no alcanzaba con una mera declaraci贸n鈥, indic贸 el funcionario.

A diferencia de la s谩bana, el voto se concreta a trav茅s de una boleta 煤nica dise帽ada por la C谩mara Nacional Electoral, que contiene tantas divisiones como agrupaciones pol铆ticas compiten y muestra el nombre y n煤mero de la lista, con un espacio para la emisi贸n del voto, que se expresa marcando cada categor铆a con una letra x.

