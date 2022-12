Diputados radicales critican a Massa por el nuevo blanqueo

La Argentina y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo de intercambio de información tributaria que les permitirá a ambos países acceder a las cuentas de sus ciudadanos en los sistemas financieros para combatir la evasión fiscal.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa y el embajador estadounidense Marc Stanley. La medida alcanza a “ciudadanos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de abrir una cuenta en EEUU y que lo hayan como individuos o como parte de sociedades. No solo las transferencias en cuentas sino rentabilidades que haya tenido esa cuenta”. Añadió que también se fiscalizará a quienes hayan comprado una propiedad con una hipoteca a través de con una empresa de la que son miembros”.

Desde la oposición no tardaron en llegar las críticas. Uno de ellos es el diputado nacional Lisandro Nieri, quien es el vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja. El legislador mostró su desacuerdo con un nuevo blanqueo que podría enviar en forma de proyecto de ley el Poder Ejecutivo al Congreso.

“Si hay gente que eludió o que evadió, que pague absolutamente todos los impuestos que debe más las multas e intereses correspondientes. Nada mejor que respetar a quien pagó en tiempo y forma los impuestos, que es que si se descubre gente que no pagó lo que correspondía, tenga que pagarlos con todas las actualizaciones, multas y sanciones que corresponde”, señaló Nieri.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza remarcó: “No estoy para nada de acuerdo con un nuevo blanqueo. El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este Gobierno, y por eso cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos”.

La expresión de Nieri, que también hizo en Twitter, contó con la réplica del senador nacional Alfredo Cornejo y del bloque de diputados de la UCR en el Congreso. De alguna manera se avizora un rechazo opositor al acuerdo entre el Gobierno nacional y el estadounidense.