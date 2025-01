Diferencia salarial: concejales de Guaymallén cobran más que otros y elevan los costos del organismo

El Concejo Deliberante de Guaymallén, con doce ediles, tendrá cerca de $3.364 millones para funcionar el año próximo. En el proyecto enviado, figuraban $5.320 millones, lo que representaba cerca del 4% de la pauta de gastos prevista por Marcos Calvente (UCR).

Si bien se redujo en unos $1.900 millones por un error en la partida de personal, la diferencia con otros cuerpos deliberativos que tienen la misma cantidad de bancas es grande. Todos los sueldos se desprenden del salario bruto del gobernador, desde el intendente hasta otros funcionarios. Los ediles están entre los mejores pagos de la provincia. Maipú se ubica en el otro extremo.

Con la mayoría de los presupuestos municipales aprobados, se muestra disparidad que hay entre algunos municipios, puntualmente en lo que refiere a los Concejos Deliberantes. Estas estructuras que se asemejan a una Legislatura, tienen presupuesto propio y personal, ítem que insume la mayoría del monto autorizado para gastar.

Tal como contó Los Andes días atrás, Guaymallén y Maipú están en los dos extremos del ránking. En ambos casos, los salarios están enganchados a los de los jefes comunales, pero éstos se calculan de manera diferente y es uno de los motivos de la disparidad entre los dos concejos deliberantes.

El cuerpo deliberativo de la comuna radical que preside Verónica Cancela tendrá menos fondos que los que se consignaron en el proyecto enviado.

El Concejo Deliberante de Guaymallén es cuatro veces más caro que el de Maipú, siendo que tienen la misma cantidad de bancas. Foto: IG cdguaymallen

Pese a la reducción, siguen teniendo un presupuesto muy abultado si se lo compara con los mismos órganos de otras comunas. Los casi $3.364 millones aprobados la semana pasada con apoyo de la oposición, representan el 2,4% del presupuesto total del municipio. Así, baja unos puntos del 4% que evidenciaban los montos establecidos en la iniciativa que entró al concejo para su tratamiento.

Interrogantes se abren en torno a por qué el costo de funcionamiento es alto y por qué hay diferencias grandes con otros concejos, también de doce ediles. Una explicación se da por la diferencia en los sueldos de éstos y varios funcionarios. En cuanto a la cantidad de personal, frente a Maipú, son cerca de 20 más.

Entre empleados de planta permanente, transitoria, concejales y funcionarios hay 79 personas. Aunque, para este 2024 tenían presupuestados 85 cargos (25 permanentes y 60 temporarios). Para el 2025, se han presupuestado 98 cargos (30 permanentes y 68 temporarios), es decir 13 personas más.

En el municipio radical, el jefe comunal percibe una remuneración bruta equivalente al 95% del salario del Gobernador. En 2014 la comuna adhirió a la Ley Provincial de Tope de Sueldos y fijó la remuneración mensual del intendente en un porcentaje del sueldo del Gobernador. Desde el 2018 es del 95%.

Luego vendrán los descuentos pertinentes que impactan en el salario neto. Los sueldos en el Concejo Deliberante de Guaymallén se calculan en base al sueldo del Intendente. Así, el más alto es de la presidencia del cuerpo deliberativo, que es del 98% sobre el salario del titular del ejecutivo municipal.

Los concejales perciben un 95% del sueldo bruto del intendente. Según pudo confirmar Los Andes, estos salarios sin descuentos están cercanos a los $2,7 millones. Además hay una lista de cargos jerárquicos que también se enganchan a la remuneración de Calvente.

Verónica Cancela, presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén. Foto: IG cdguaymallen

Hay tres secretarios (legislativo, administrativo, general) que perciben un 85% de la remuneración de referencia. También cumplen funciones tres directores (información legislativa, de Concejo Abierto y de comisiones) a los que se les liquida en base al 80% del salario del intendente. Y cuatro coordinadores con un sueldo bruto del 40% del intendente. Es decir que esos salarios sin descuentos oscilan entre los $2,1 millones y el millón de pesos.

“La partida de personal es indisponible para el HCD, es decir, no se pueden pasar montos de esa partida para otras partidas. En caso de que no se use en el pago de salarios, el saldo lo utiliza el ejecutivo. La escala salarial es un porcentaje del sueldo del intendente. Está detallado en la ordenanza presupuestaria. Y los sueldos de los empleados del HCD son los mismos que los del Ejecutivo”, explicó Cancela a Los Andes.

Miradas opositoras

“Nosotros tenemos sueldos altos, en comparación con otros concejos deliberantes, porque estamos colgados el sueldo del intendente, a su vez el intendente está colgado el sueldo del Gobernador, y los secretarios de bloque, los secretarios legislativos están colgados también. Entonces, en general, debemos tener sueldos altos, en comparación con otros consejos. Me parece que puede ser una de las diferencias”, indicó José Pozzoli, concejal peronista a Los Andes.

En su explicación sobre los cargos ocupados, indicó que desconoce lo que se decide en la Presidencia a cargo de Cancela “y no hay manera de conocerlo”. En ese sentido remarcó que “siempre hemos pedido transparentar el gasto. Que nos digan aparte de esto que nosotros sabemos que existe, dónde están los otros 20 cargos que nadie sabe. O sea, están ahí en el presupuesto y no sabemos quiénes son. Buscamos transparentar y a partir de eso, hacer una reducción”.

El Concejo Deliberante de Guaymallén tiene sueldos enganchados al del intendente, que a su vez se engancha del sueldo del Gobernador. Foto: IG cdguaymallen

“Nunca nos han dado, por ejemplo, el listado completo de todos los empleados que hay en el Concejo. Eso es lo que siempre hemos pedido. Lo mismo pasa con las compras”, cuestionó.

Sonia Senado, de La Unión Mendocina, fue mucho menos crítica que Pozzoli. “El porcentaje de presupuesto aprobado para el 2025 en el Concejo es el mismo que el del 2024. Durante el 2024 no observamos ningún gasto excesivo o irregular. Lo hubiéramos denunciado como corresponde. No hay gastos de viajes, viáticos, almuerzos, ágapes innecesarios. Sólo Presidencia tiene auto a disposición. Los concejales nos manejamos en nuestra movilidad personal”, dijo a este medio

“El Concejo Deliberante ha tenido un funcionamiento normal, te diría que austero. Cada concejal tiene 2 asesores y un secretario por bloque. Todo remanente que no es usado se envía al Ejecutivo y ellos lo ejecutan”, indicó la edil.

El contraste maipucino

A pocos kilómetros de Guaymallén se ubica el Concejo Deliberante de Maipú, también con doce concejales y un presupuesto casi cuatro veces más reducido: cerca de $880 millones (1,08% del presupuesto municipal). En este caso, los ediles cobran en mano cerca de $1,4 millones mensuales.

La dieta de los concejales de Maipú está compuesta por un porcentaje de la remuneración básica del intendente Matías Stevanato y por un componente de “Responsabilidad Funcional”, lo que da una sumatoria del 90% del total de haberes de la máxima autoridad departamental, los cuales se fijan de acuerdo al escalafón municipal.

Si lo compara con Guaymallén, los salarios se componen en gran parte del monto que percibe el intendente previo a los descuentos, pero la diferencia radica en la base de cálculo: Maipú lo hace en función al escalafón propio mientras que en el otro caso, se liquida de acuerdo a la remuneración bruta del titular del Ejecutivo provincial.

Yamila Cerezo, presidenta del Concejo Deliberante de Maipú. Foto: Facebook Honorable Concejo Deliberante Maipú

De acuerdo al presupuesto aprobado, para el 2025 se destinará en personal permanente $296 millones, en temporarios $106,5 millones y en dietas de concejales $465 millones. El resto de los gastos se dividen en montos para cada bloque, asignación presupuestaria de la dirección general de administración, entre otros ítems.

Según indicaron desde el cuerpo deliberativo, hay cerca de 60 personas entre concejales, funcionarios, empleados y personal contratado. En la explicación sobre el bajo costo, la presidenta del Concejo Deliberante, Yamila Cerezo (PJ) explicó que es un cúmulo de factores.

El Concejo Deliberante de Maipú gastará el año próximo hasta cuatro veces menos que el de Guaymallén. Foto: Honorable Concejo Deliberante Maipú

“Se decidió hace algunos años en el marco de la austeridad, de imprimir lo menos posible y también se busca que a través de las áreas del Ejecutivo municipal se resuelvan muchas cosas. No damos subsidios y cuando algún vecino tiene algún problema y antes quizás venía acá, se lo acompaña a hacer el reclamo donde corresponde. El costo del Concejo es estrictamente para su funcionamiento”, completó la edil.

Alfredo Mancifesta, concejal que entró por el “Frente Libertario Demócrata y Jubilados”, consultado por este medio, coincidió en el concepto de austeridad. “Yo por ejemplo tengo tengo un monobloque, soy unipersonal y tengo un solo cargo. En otros concejos les dan cargos como si fueran un bloque”, precisó.

“Estoy de acuerdo en ese concepto de austeridad porque estudié el presupuesto y doy fe que es uno de los concejos más austeros”, afirmó.