18 de marzo de 2026 - 13:08

Volcó en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

El incidente ocurrió esta mañana en la zona de Guaymallén, a unos 500 metros del carril Ponce. El conductor fue internado en el hospital Central.

Volcó en solitario en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

Volcó en solitario en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

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Gentileza / X @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre resultó gravemente lesionado este miércoles después de volcar a bordo de su automóvil en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

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De acuerdo a fuentes policiales, el hecho sucedió a las 11.35 cuando la víctima manejaba un Renault 9 por la ahora llamada ruta provincial 22 en dirección este-oeste, a unos 500 metros del carril Ponce. Por razones que se investigan, perdió el dominio del vehículo, volcó y salió despedido del habitáculo varios metros.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir al conductor, que sufrió politraumatismos graves y debió ser trasladado al hospital Central. No fue informada aún su identidad ni la edad.

Además trabajaron bomberos voluntarios de Guaymallén y agentes de Tránsito Municipal para colaborar en las tareas de seguridad y ordenamiento vehicular.

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