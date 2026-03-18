Volcó en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

El incidente ocurrió esta mañana en la zona de Guaymallén, a unos 500 metros del carril Ponce. El conductor fue internado en el hospital Central.

Volcó en solitario en el Acceso Este y salió despedido del auto: está en grave estado

Un hombre resultó gravemente lesionado este miércoles después de volcar a bordo de su automóvil en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho sucedió a las 11.35 cuando la víctima manejaba un Renault 9 por la ahora llamada ruta provincial 22 en dirección este-oeste, a unos 500 metros del carril Ponce. Por razones que se investigan, perdió el dominio del vehículo, volcó y salió despedido del habitáculo varios metros.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir al conductor, que sufrió politraumatismos graves y debió ser trasladado al hospital Central. No fue informada aún su identidad ni la edad.