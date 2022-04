Día del Trabajador: organizaciones marcharán para pedir más derechos y el Kirchnerismo no participará del acto oficial

Organizaciones sociales, políticas y sindicales conmemorarán este domingo 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador, con un amplio abanico de reivindicaciones que contará con marchas y movilizaciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del país.

La dirigencia nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a realizar un “gran acto” en la avenida 9 de Julio y su intersección con la Avenida de Mayo, a partir de las 14, con eje en el reclamo de aprobación de las leyes del sector de la economía popular y para darle un “fuerte impulso al proyecto del Gobierno para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna”, según informaron a Télam voceros gremiales.

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad (FITU) llamó a congregarse en la Plaza de Mayo a las 15 para llevar adelante “un importante acto” con consignas como el rechazo al “pacto con el FMI y el ajuste” y en demanda de “la recuperación salarial y una jornada de seis horas”.

Desde la UTEP también anunciaron que se movilizarán el Movimiento Nacional Octubres, que conduce el diputado del Parlasur Gastón Harispe; el Frente Barrial 19 de Diciembre y distintas fracciones del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Los principales oradores del acto central serán los cinco principales dirigentes de la comisión directiva de la UTEP: Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC).

Los organizadores prevén que “habrá una fuerte convocatoria a la movilización popular” por parte del Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El Frente de Todos dividido

Este sábado, Máximo Kirchner encabezó un acto con la rama sindical del justicialismo en Buenos Aires, aseguró que no participará el domingo con los demás miembros del Gobierno y volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por no involucrarse en las “disputas de poder”.

La interna del Frente de Todos cada día suma nuevos capítulos y la grieta crece entre ellos mismos.

“Me llama la atención: ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que hace su trabajo, pero no se involucra en disputas de poder? Cuando no me involucro y dejo que todo suceda, siempre es la ballena la que se come al krill”, arremetió Máximo.

Y agregó: “Cuando se hacen malas lecturas económicas pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Renovaba 18 diputados nacionales el Frente de Todos. Renovamos 15, perdimos tres y nos cuesta mucho avanzar en la agenda con la que nos comprometimos”.