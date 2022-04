Máximo Kirchner encabezó el acto por el Día del Trabajador y apuntó contra Martín Guzmán

Máximo Kirchner encabezó este sábado un acto con la rama sindical del justicialismo en Buenos Aires y volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por no involucrarse en las “disputas de poder”. La interna del Frente de Todos cada día suma nuevos capítulos y la grieta crece entre ellos mismos.

En medio de la escalada inflacionaria, el líder de La Cámpora llevó adelante un acto por Día del Trabajador, y lo primero que hizo en su discurso fue apuntar contra los empresarios. “Ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de ‘yo no fui’. Los argentinos necesitan que no pongan cara de distraídos”, lanzó. Luego hizo durísimas críticas contra Mauricio Macri, los medios de comunicación y el campo.

“Me llama la atención: ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que hace su trabajo, pero no se involucra en disputas de poder? Cuando no me involucro y dejo que todo suceda, siempre es la ballena la que se come al krill”, arremetió Máximo Kirchner.

“Cuando se hacen malas lecturas económicas pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Renovaba 18 diputados nacionales el Frente de Todos. Renovamos 15, perdimos tres y nos cuesta mucho avanzar en la agenda con la que nos comprometimos”, siguió.

“Los errores políticos también afectan a nuestra sociedad. Por eso tenemos que estar atentos y no enojarnos cuando queremos debatir y discutir”, agregó el titular del PJ bonaerense.

El encuentro del PJ de este sábado se realizó en Baradero, en el predio del sindicato de Luz y Fuerza. Allí, en la previa de la celebración del 1° de mayo, se reunieron dirigentes gremiales de los 135 distritos de Buenos Aires. Máximo Kirchner centró su armado político definitivamente en la Provincia.

Sobre el escenario estuvo acompañado por la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el titular de la CTA, Hugo Yasky, que agitó la marcha contra la Corte Suprema que prepara el kirchnerismo para el 5 de mayo.

“La unidad no es obsecuencia, no es agachar la cabeza, no es decir que sí cuando sabemos que hay cosas que cambiar”, dijo Yasky, en otro mensaje al gobierno de Alberto Fernández.

El cristinismo pide la cabeza del ministro de Economía y un giro del Gobierno en esa área, sin mayores precisiones sobre el rumbo que debería tomar frente a la gravedad de la crisis. No obstante, la respuesta de Alberto Fernández fue respaldar a Guzmán en sus últimos actos públicos, aunque sin mencionarlo expresamente y refiriéndose más bien a los supuestos buenos resultados de sus políticas.

Los que apoyan a Alberto

Mientras tanto, los organismos sociales nucleados en Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), incluido el Movimiento Evita, que también respalda al Presidente, planean para este domingo una megamarcha con la intención, optimista, de movilizar centenares de miles de personas en el centro porteño y pedir por la creación de “trabajo genuino”, la aprobación en el Congreso de una serie de leyes relacionados con la economía popular y también darán un apoyo al proyecto de “renta inesperada”.