Denunciaron por amenazas y extorsiones a Juan Nápoli, el asesor financiero de Javier Milei

El asesor económico de Javier Milei y excandidato a senador por La Libertad Avanza, Juan Nápoli, fue denunciado penalmente por extorsión, amenazas y acusado de vender de cargos. La denunciante fue Laura Vázquez, una abogada con quien Nápoli mantendría una relación amorosa extramarital. Además de las acusaciones expuestas, Vázquez reveló que fue el asesor quien filtró los audios de Carlos Melconian.

“La denuncia ya está hecha, Todo va a salir a la luz. Y la gente va a ver que vos me ensucias para salvarte a las pruebas me remito como abogada. Es cuestión de esperar”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram horas atrás. Según trascendió, Vazquez denunció a Napoli luego de que este la amenazara para que no sacara a la luz su amorío.

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), la abogada aseguró: “Yo tuve una relación amorosa con Juan”. De acuerdo a su relato, su vínculo con el exaspirante a senador libertario habría comenzado en junio.

En septiembre, la letrada compartió historias en la red social de META en las que se la veía paseando por las calles de Nueva York. Esta fecha coincidió con el viaje que realizó a ese estado la comitiva de La Libertad Avanza (LLA) en busca de inversiones y dólares para el plan de dolarización, cuyo principal defensor es Napoli.

“La mujer entró a mi Instagram y vio los likes, y también comparó los viajes. Él me culpó a mí porque tengo el Instagram público, pero que se haga cargo porque me llevó a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce", contó Vázquez. Foto: Redes / Twitter

Además, Vázquez reveló que el propio licenciado en Administración de Empresas y presidente del Banco de Valores la invitó al búnker de LLA tras las elecciones generales del 22 de octubre, donde también estaba su esposa, Laura, junto a sus hijos. Tras esta ocasión, la mujer de Nápoli descubrió el amorío y Nápoli comenzó a acusar a la abogada de extorsión y a hostigarla a través de audios y mensajes de WhatsApp.

“La mujer entró a mi Instagram y vio los likes, y también comparó los viajes. Él me culpó a mí porque tengo el Instagram público, pero que se haga cargo porque me llevó a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce. Milei y la hermana me conocen como novia de Juan”, explicó Vázquez. A esto, sumó que el libertario le alquiló un departamento en Retiro frente de su casa familiar para “tenerla cerca”.

En los audios que se reprodujeron en C5N, el asesor la acusa de querer perjudicarlo al sacar a la luz su vínculo entre insultos y amenazas: “Escuchame, pedazo de hija de puta... Le llegan a mandar otra vez a Laura y te voy a buscar. ¿Entendiste? Mandás otro mensaje a Laura y te voy a buscar”. En adición, la mujer del excandidato amenazó con “desfigurar” a la joven. “No vas a poder trabajar más con esa cara... Grasa, te voy a hacer mierda”,

Juan Napoli es el principal defensor del plan de dolarización de Javier Milei. Foto: Redes / Twitter

En adición a las acusaciones por amenazas y extorsión, la abogada reveló que Napoli habría sido quien obtuvo los audios de Carlos Melconian a través de su vínculo “con gente de Inteligencia”. “Son audios viejos y judicializados. Yo solo sé que se los mandó a un periodista y que ese periodista los filtró”, relató.

En esos registros, se escuchaba al economista ofrecer cargos a cambio de citas con mujeres y, en la misma línea, Vázquez admitió que en una oportunidad el asesor de Milei llegó a ofrecerle un puesto dentro del partido.

Luego de que las denuncias se volvieran de público conocimiento el economista libertario se pronunció a través de su cuenta de X en una publicación que, más tarde, borró. “Desde hace días estoy siendo acosado y extorsionado por servicios berretas de inteligencia (de quienes me ocuparé uno por uno) con la complicidad de la doctora Laura Vázquez (de profesión alternativa prostituta). Hoy realicé una denuncia en el Ministerio Público Fiscal”, escribió.

