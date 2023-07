Declaró Janina Ortiz y pidió que investiguen al chofer por “falso testimonio”

La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, se presentó este viernes por la mañana ante la Justicia y declaró de forma espontánea, luego de que el chofer de ella, Guido Molina, diera a entender que la agresión que sufrió la funcionaria podría haber estado “armada”.

Elena Quintero, abogada de Ortiz, aseguró en primer lugar que el chofer “fue un testigo aportado por la querella” y agregó que ella misma, en varias oportunidades hace ya algunas semanas, le propuso a él que declarara como testigo, teniendo en cuenta que la línea investigativa también lo involucraba.

“Janina se presentó a declarar porque claramente hay falsedad en la testimonial”, sostuvo Quintero a radio Mitre Mendoza, y expresó que su participación podría estar motivada algún favor “político y económico”.

En este sentido, la letrada dio detalles sobre qué es lo que declaró Ortiz, quien puso en dudas la charla que él mantuvo con un policía, en el cual, según los chats, sostiene que el ataque a Ortiz, para él, “es todo armado” (ndr: a partir de haber recibido ese chat, el policía lo comunicó a sus superiores, lo que generó una ampliación de la investigación inicial).

Sobre ese chat, la letrada sostuvo que “es bastante extraño e incoherente todo el intercambio de charlas. Es bastante amañado”, mencionó. ”Frente a esta barbaridad expresada por el chofer a terceras personas, más otras circunstancias que nos han llamado la atención, es que Janina se presentó a declarar porque claramente hay falsedad en la testimonial”, añadió.

Por otro lado, Ortiz en su declaración dijo que hay “inconsistencias” en las declaraciones del chofer, debido a que, el día de la agresión, ella lo llamó para que llevara a su casa a Mayra Farías (una de las personas que estaba con ella cuando la golpearon) y no lo atendió. “A mí me dijo que se encontraba con sus amigos en Tunuyán, pero a la Justicia sostuvo que estaba en Uspallata con su novia”, manifestó.

Quintero, por su parte, insistió en que se debería investigar “el vínculo de Molina con el efectivo policial”.

“Ortiz explicó todos los motivos por los cuales podía llegar a producirse ese hecho de falsedad. Claramente la declaración de Molina, además de faltar a la verdad, tiene otra finalidad y está armada”, disparó la abogada, quien no dio nombres, pero sostuvo que es una causa armada en términos “políticos”.

También pidieron que se investiguen las cuentas del chofer, sobre todo “los gastos, de dónde ha salido y si ha recibido dinero de más”.

La principal sospecha que tiene Ortiz y compañía, es que Molina habría recibido dinero o “favores judiciales” a cambio de estas declaraciones. Según trascendió de fuentes cercanas a la secretaria de Gobierno de Las Heras, Molina “podría haber negociado algún tipo de favor judicial”.

Para completar esa declaración, también ofreció testimonio a la Justicia una empleada de Las Heras quien, según dijo Quintero, “habló con Molina días atrás, y refirió que misteriosamente había resuelto el conflicto de sus antecedentes penales por violencia de género y que iba a poder volver a ver a su hijo y que estaba muy contento con esta situación. Ella le preguntó cómo lo había hecho y le dijo que no, que era un tema de él”, lanzó .

Y añadió: “Nosotros hemos pedido que se investigue a Molina. Primero le pedimos que declarara y él no quería. Eso me llamó la atención porque no hay nada que ocultar, ¿por qué tanta resistencia para declarar? pero ahora sí lo hace como testigo aportado por la querella. El único fin fue culparla a ella de este hecho y está muy clara la causa, por lo tanto nosotros vamos a ir a fondo en la investigación de este hecho”.

“Tenemos que llegar a la verdad. Como nosotras hemos advertido algunas situaciones en la causa vamos a pedir, como querellantes, que se investigue cuál es el vínculo de Molina con el personal policial, qué pasó con Molina con quién se relacionó y cuáles son sus cuentas bancarias o si hubo un incremento en su patrimonio. Vamos a querer llegar a la verdad real de las cosas porque lo que se ha dicho no es cierto”, finalizó.

