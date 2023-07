Qué dice el chat del chofer de Las Heras que complicó a Janina Ortiz

La causa por lesiones de la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz podría dar un giro porque si bien se ha dado con los supuestos agresores, la declaración de Guido Molina, chofer municipal, sorprendió a los investigadores. Hay una conversación por WhatsApp con otra persona, quien dice que hace tiempo atrás, Ortiz le había pedido que “hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran”.

El testimonio del empleado de la Municipalidad de La Heras había sido aportado por la querella pero ante sus declaraciones y el chat de WhatsApp aportado, pedirán una investigación porque tienen serias sospechas de un intercambio de favores con otras personas.

El contenido de un chat de WhatsApp hizo enfurecer a la querella en la causa de lesiones de Janina Ortiz, la funcionaria municipal de Las Heras. El motivo, según consta en el escrito presentado por la abogada Elena Quintero, era para despejar las dudas sobre las llamadas que había recibido Ortiz, previo a las agresiones porque se investigaba a su entorno.

Para la querella, resultaba útil contar con información técnica asociada respecto de la línea de Guido Molina “a los efectos de establecer si tiene alguna injerencia sobre el particular, si existió algún tipo de intimidación hacia la denunciante , o cualquier otro”. También se clara en el escrito que no se entiende la línea investigativa dado que la funcionaria no dijo haber recibido amenazas previas ni nada por el estilo. Y además, que Molina no se encontraba en el Gran Mendoza en el momento del hecho.

Sin embargo, la declaración de Guido Molina habla de un chat que tiene en su teléfono, el día después de las agresiones. El otro interlocutor es un amigo que trabaja en la fuerza pública. “Probablemente esté todo armado”, dice el chat entre otras cosas y la duda persiste en si se hablaba en serio o en broma.

Parte de la conversación entre el chofer de Janina Ortiz y un amigo de él.

Por supuesto que la querella montó en cólera y tiene serias sospechas de un intercambio de favores de Molina con otras personas, por lo que el lunes se presentarán en el Ministerio Público Fiscal para exponer la situación y aportar pruebas de cómo habría sido esa conversación.

Qué dijo Molina

Guido Molina declara ser el chofer de Janina Ortiz, que entró en la Municipalidad de Las Heras en el 2020 aunque pasó por varias oficinas hasta que termina siendo su chofer en el 2021.