"Decisiones para la tribuna" y "¿alianza para qué?": Ulpiano Suárez marcó diferencias con La Libertad Avanza

"Desde el comienzo de la gestión del presidente Milei, he planteado sostener una visión de un Estado que tiene que ser moderno, eficiente y transparente pero que no puede desatenderse de los roles que les corresponden ", comenzó Suárez en contacto con la prensa esta mañana.

"Ya lo habíamos visto cuando transitamos una ruta nacional en Mendoza. Y no es cargar toda la responsabilidad en el gobierno actual, obviamente el mal funcionamiento de algunas de estas instituciones fue el principal argumento para pasar la motosierra ", sostuvo.

Y continuó: "Yo hubiese puesto más cabeza en hacerlo más eficiente, en analizar la estructura de costos, dotación de personal y articular con los gobiernos, qué le corresponde a la Nación, a las provincias o los municipios".

"Hoy la noticia es eliminar, cerrar y pasar la motosierra. Pero digo, ¿qué viene mañana con el trabajo que hace el INTA y el INV?", arremetió el dirigente radical.

Suárez remarcó que tiene coincidencias en el orden macroeconómico, bajar la inflación y tener un equilibrio presupuestario, pero hay limitaciones. "En eso estamos de acuerdo, la diferencia está en el rol del Estado. Yo entiendo a un Estado presente, eficiente y moderno, como venimos haciendo en Mendoza y en la Ciudad", apuntó.

"Espero que todas estas decisiones que son buenas para la tribuna; decir pasamos la motosierra y terminamos con la casta y no sé cuantas cosas más, no le afecten la vida a la gente", criticó el intendente.

"La sociedad en su conjunto votó por un cambio en el 2023 y ha cumplido el Gobierno con algunos de sus objetivos, pero el orden macroeconómico no es condición suficiente para un plan de desarrollo como el que necesita Mendoza. La inversión en obra pública e infraestructura es fundamental. Y las preguntas hay que hacérselas al Gobierno nacional", agregó el jefe comunal.

La alianza con La Libertad Avanza

Por otro lado, el intendente de la Capital se refirió a la demorada alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Suárez anteriormente había señalado que "no se va a pintar de violeta" y ahora ratificó las condiciones que, entiende, deberían darse para el acuerdo.

"Queda poco tiempo. Personalmente hubiese preferido que esto se resolviera antes y si no sucedió no fue porque no hubo predisposición o buena voluntad por parte de Cambia Mendoza", apuntó primero.

En ese sentido, señaló que el gobierno provincial ya ha dado "claras muestras de apoyo en el Congreso para sostener el rumbo económico" y desde LLA no recibieron las mismas señales, advirtió. "No hemos tenido devolución de la otra parte".

"Debo decir que no soy parte de los interlocutores que llevan adelante la negociación. Si he dado mi opinión sobre los términos en los que debería darse. Es decir, pensar no solo en darle gobernabilidad al Gobierno nacional, que seguramente lo lleven a tener una preferencia en los candidatos a diputados nacionales, sino que se piense también en Mendoza", explicó el intendente.

Y planteó: "Digo, ¿una alianza para qué? Solo pensando en la gobernabilidad de Mendoza y en los mendocinos, en los recursos que tienen que llegar a Mendoza. Lo más simple es definir cargos y cuantos para cada espacio. Lo más complejo es ¿para qué esa alianza?"

"Preguntémosle a Karina Milei y a Lule Menem si hay predisposición de acompañar al gobernador Alfredo Cornejo en estos dos años que quedan de gestión. Acompañarlo en la Legislatura, con los legisladores que probablemente puedan ingresar por La Libertad Avanza, si ellos van a acompañar igual que nosotros hemos hecho en el Congreso nacional", completó.