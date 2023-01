De Marchi reflejó un duro dato económico que deja en el fondo a Mendoza e hizo referencia a Suárez

El diputado nacional y referente del Pro, Omar De Marchi, sigue en su trabajo de diferenciarse del Gobierno Provincial con el objetivo de ser candidato a la gobernación y suceder al radical Rodolfo Suárez.

En este caso, el ex intendente de Luján recogió la información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que realizó un informe sobre la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de las provincias del país, y Mendoza quedó en el lote de abajo.

Ante esto, Omar De Marchi expresó que hay “mucho por hacer”. “Mendoza está entre las 3 provincias que menos crecieron del país. Sólo superada por Catamarca y Santa Cruz”.

No obstante, aseguró que “no es un problema del actual gobierno, porque se toman los últimos 15 años (2004/2021), pero es fundamental reconocer donde estamos para poder mejorar”, en referencia al trabajo que debería comenzar a hacer la provincia, particularmente desde el Poder Ejecutivo.

Informe de la Cepal

Si bien los problemas que han afectado a Mendoza son varios, se destaca la importante caída en los niveles de producción de crudo.

De Marchi profundiza la interna en Cambia Mendoza

De acuerdo a cómo se ha estado moviendo el dirigente del Pro en Mendoza en las últimas semanas, cada vez es mayor la diferencia que mantiene su sector con el radicalismo y hay quienes aseguran que el lujanino podría incluso romper el frente Cambia Mendoza, espacio que ha logrado las victorias tanto de Alfredo Cornejo como la de también Suárez en la administración de Mendoza.

En una entrevista con Los Andes este domingo, señaló incluso que “es muy difícil construir un frente cuando no hay confianza”.

Respecto particularmente a Cambia Mendoza, De Marchi aseguró que los frentes “también tienen que tener mucho respeto por las opiniones internas para que se produzcan los equilibrios necesarios. Cuando eso por allí no es lo suficientemente valorado, se producen desequilibrios de los que hablamos y eso cae en un debilitamiento institucional. Cambia Mendoza no tuvo una sola reunión de la última elección hasta ahora, ni siquiera para los temas estructurales, como las reformas de la Constitución y de la Corte, Portezuelo y las alternativas, si se podía avanzar con un decreto para el roll over a pesar del dictamen de Fiscalía de Estado. Esos temas hubieran merecido una discusión dentro de un ámbito conjunto, pero es tarde”.