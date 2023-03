De Marchi negó presiones del PRO nacional: “Las cosas de Mendoza se resuelven en Mendoza”

La fractura del oficialismo provincial se sintió en el clímax de los eventos vendimiales. Luego de participar en el desayuno de Coviar, el diputado del PRO, Omar De Marchi, descartó que pueda haber una injerencia nacional que lo obligue a acordar con el radicalismo y a no romper con el frente Cambia Mendoza.

Durante las últimas horas, la UCR aseguró que el referente nacional de De Marchi, Horacio Rodríguez Larreta, se ha comprometido a forzar una definición la semana que viene. Pero el mendocino que milita en el partido amarillo, desconoció que haya algún plazo y, menos aún, alguna presión en particular.

“La fecha es el 11 de abril (por el plazo máximo para constituir frentes para los comicios provinciales). Falta un mes y medio para eso. Puede ser antes, pero Rodríguez Larreta dijo que los problemas de la dirigencia de Mendoza se resuelven en Mendoza, no desde Buenos Aires. Todo lo demás que se diga corre por cuenta de los pasillos interesados”, afirmó.

De Marchi insistió en que Rodríguez Larreta no le hizo ninguna concesión a la UCR y habló de “presiones que afectan la calidad institucional” por parte de la UCR. Por supuesto que no existió ningún tipo de contacto con Alfredo Cornejo: escucharon los discursos del hotel Hyatt desde distintos lugares (Cornejo en la primera fila, De Marchi en las de más atrás, entre dirigentes radicales y justicialistas, como la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti) y luego hablaron por separado con la prensa.

El hombre del PRO insistió en que quiere ser gobernador de la provincia, pero sin aclarar qué vínculo tendrá con Cambia Mendoza en el proceso electoral. “Quisiera liderar el proceso de transformación de la provincia, me gustaría mucho. No lo digo con soberbia, creo que podría hacer un aporte interesante, porque tengo experiencia en Luján”, expresó.

También hizo un balance negativo de la situación de la industria vitivinícola. “La vitivilcultura está atravesada por la grieta. Para que mejore la industria, hay que vender más, pero hoy se vende cada vez menos. Criticamos a los planeros pero todos esperamos un plan para que le salve las papas a alguien”, cuestionó.

Uno de sus cuestionamientos sobre la situación de la industria madre de Mendoza puede ser sumado a la lista de críticas contra las gestiones radicales, que son abundantes desde hace tiempo. “Argentina tiene más de 150 embajadas en el mundo. Como mínimo, Mendoza debería estar conectada con esas embajadas. Y no tanto boludeo con las ferias que sólo sirven para gastar plata y no venden vino. Los productores chicos no pueden ir a esas ferias”.

De Marchi incluso cuestionó que la Coviar haya elegido un nuevo presidente riojano, en lugar del mendocino José Zuccardi. “No tengo nada contra La Rioja y está bueno que un riojano presida Coviar, pero para Mendoza no está bueno eso, porque tiene el 80% del impacto de la industria”, criticó. Y agregó. “Hace mucho tiempo venimos perdiendo volumen, potencia y manejo real del direccionamiento de la industria. Faltan acciones concretas y decisión”.

Al hablar de la situación partidaria, el ex intendente de Luján se quejó de la intervención de Patricia Bullrich. “La presidenta nacional del PRO hace campaña en Mendoza por un candidato radical y eso no pasa al revés en ninguna parte, pero estoy acostumbrado a las adversidades”, lanzó.

Según los trascendidos del radicalismo, Rodríguez Larreta podría presionar en los próximos días a De Marchi para que confirme su integración a Cambia Mendoza, pero otra vez en este sentido el mendocino se rebeló. “Yo soy el PRO en Mendoza junto a un gran equipo. Hemos hecho la mejor tarea que se recuerde y tenemos una mayoría abrumadora”, sostuvo.

También elogió al jefe de gobierno porteño, al asegurar que debería ser el próximo Presidente porque fomenta la unidad y tiene experiencia y un programa serio.

Pero volvió a limitar su intervención en los asuntos del partido amarillo de Mendoza. “Las cosas del PRO de Mendoza las resuelve el PRO de Mendoza. No las resuelve nadie desde Buenos Aires ni a los gritos, se resuelven con inteligencia y sabiendo cuál es el mejor camino”, insistió.