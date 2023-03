Fernández Sagasti en la Coviar: “Es muy triste que Cornejo se presente para gobernador; Cristina debería ser presidenta”

La presidenta del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti, dijo presente en el tradicional Desayuno de la Coviar, en donde habló sobre la asistencia a productores, luego de las heladas tardías y el granizo que azotaron la provincia, pero también se refirió al clima político que, como como cada año, pero este más que nunca, se convulsiona en Vendimia.

La también senadora nacional consideró que esta es una oportunidad de que los funcionarios nacionales y los representantes de los distintos partidos políticos “escuchen de primera mano los problemas de la industria”.

“Tenemos muchas expectativas de lo que nos pueda decir también el Gobernador (Rodolfo Suárez), que puede ser también parte de la solución y muchas expectativas por los anuncios del ministro Massa (Sergio), que ha venido trabajando parar darle una mano a esta industria”, agregó.

Sin embargo, aseguró que mientras el Gobierno de la provincia no termine el censo de productores y pueda saberse cuántos tuvieron pérdidas graves, la gestión de toda la ayuda se complica. “Massa vino y ofreció 500 millones de pesos no reembolsables para que los productores puedan pedirlo, 300 millones de pesos fueron a los municipios y esa ayuda llegó, el Gobierno rechazó los 200 millones restantes porque le pareció muy poco, puede ser poco, pero ¿qué va a pasar con ese dinero por el que Mendoza no presentó ningún papel? Se van a bajar a través de los municipios, de todos los colores políticos, no solo a los peronistas”, agregó.

“Queremos más, pero si el Gobierno no se pone la camiseta para reclamar, se vuelve muy difícil”, insistió Anabel.

Sergio Massa en el medio, junto a Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti a sus costados. - Orlando Pelichotti / Los Andes

Elecciones en Mendoza y el país

El próximo sábado cierran las listas para estas elecciones, y aunque para la presidenta del PJ “una semana es una eternidad”, los posibles candidatos a gobernador ya expresaron sus pretensiones, sin importar el partido político al que representen y todavía falta que ella manifieste sus intenciones.

“Yo estoy a disposición del peronismo. Me dio muchos orgullos como ser la presidenta del PJ, ser senadora y si me necesitan para una fórmula fuerte, voy a estar”, respondió al respecto.

Pero sobre la candidatura de Alfredo Cornejo en el radicalismo, consideró que se trata de una “gran frustración”.

“Es una gran frustración que Cornejo se presente de nuevo como candidato, para la política y para la gente de Mendoza. Los números son nefastos y durante este Gobierno el PBG de la provincia se achicó un 4%, somos más pobres y somos la provincia que más problemas de empleo tiene en el país (46% de los mendocinos tiene problema de empleo, o no tiene o demanda otro)”, disparó.

“La macroeconomía está mal, pero estamos debajo del promedio nacional, y tenemos que empezar a discutir sobre nuestra realidad y que Cornejo vuelva a presentarse es muy triste porque su administración no fue buena”, insistió.

Fernández Sagasti en el Desayuno de Coviar

¿Cristina candidata a presidenta?

“Cristina debe ser candidata este año, yo pertenezco a un frente político del que ella es la jefa, pero además, es la persona que más mide, la que más adeptos genera y vienen situaciones complicadas para la Argentina en 2024 hay que pagar 24 mil millones de dólares, 25 mil en 2025 y necesitamos un liderazgo fuerte, alguien que nos represente a todos los argentinos”, cerró Anabel Fernández Sagasti.