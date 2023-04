Casi 40 mil inscriptos para ingresar al Poder Judicial: más del 70% son mujeres

Con solo 5 días de habilitación, el concurso online para ingresar a trabajar al Poder Judicial de Mendoza tiene una demanda multitudinaria. Son casi 40 mil los inscriptos para quedarse con 200 cargos disponibles en todas las circunscripciones judiciales. Más del 70% de esas personas son mujeres.

Las vacantes disponibles son de personal técnico y administrativo cuya clase de ingreso es la 13 y cuyo sueldo ronda los $130.000 mensuales. Cabe destacar que los cargos disponibles son tanto en turno mañana como tarde.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, expuso ayer los números sorprendentes durante el acto de Apertura del Año Judicial 2023. “Empezamos con el concurso y la ciudadanía demostró un gran interés. Al día de hoy (por ayer), más de 37 mil mendocinos optaron por inscribirse. Esperamos terminarlo en julio, para que ahí puedan empezar a ingresar los nuevos aspirantes al Poder Judicial”, sostuvo el juez.

Lo cierto es que, al cierre de este martes, ya eran 39.311 los inscriptos y si la demanda se mantiene a este ritmo, el domingo 23 de abril cuando finalice el proceso, el número definitivo será incalculable.

Según los datos provisorios que maneja el Poder Judicial, el 67,5% se inscribió en la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza). Aquí se proyectan ocupar 100 de los 200 cargos disponibles.

En la Segunda Circunscripción Judicial, se desprende que hay un 9,7% de interesados en San Rafael, 2,6% en General Alvear y 1,1% en Malargüe. La división pensada para otorgar empleo aquí es: 30 cargos para San Rafael, 10 para Alvear y 10 para Malargüe.

Mientras que la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este) tiene un 15,1% de aspirantes y la demanda planteada a ocupar es de 20 cargos.

Por último, en la Cuarta Circunscripción Judicial (Valle de Uco) hubo un 4,1% de inscriptos. Aquí habría 10 puestos vacantes.

Esa distribución total da 180 porque es “un cálculo mínimo” y la Sala Administrativa tendrá la posibilidad de ampliarla, según ese orden estipulado. Cabe destacar que el ingreso al Poder Judicial no será repentino, sino que se dará en un lapso de 2 años. “Por año se jubilan 110 empleados aproximadamente”, dijeron a Los Andes desde el Poder Judicial.

Por otro lado, la mayoría de los interesados pertenecen a grupos etarios de entre 35 a 40 años y de 18 a 20. Se resalta el dato que el 70,7% son mujeres, mientras que un 29,1% varones y un 0,2% no binarios y otros (80 personas).

En cuanto al nivel de estudios, una amplia mayoría no cuenta con título universitario. Son un 71,6% los estudiantes o personas con secundario completo solamente. En tanto que un 28,4% sí lo tienen, con profesiones variadas, entre ellos muchos docentes.

De ese universo del 28,4% (10.940 personas) se divide en los siguientes títulos, vinculados al rubro: 13,7% abogados, 7,4% procurador y 1,8% escribano.

A la par del concurso, el presidente de la Corte comentó ayer que analizan replantear la carrera del empleado judicial: “Hemos bajado paulatinamente el personal porque hemos tecnificado nuestros servicios. Pero la idea era empezar con los ingresos y ahora analizamos pensar una carrera horizontal, porque no todos quieren ascender, pero si se capacitan, podemos ver un nuevo escalafón que premie a aquel que lo hace y cumple roles centrales en el Poder Judicial”.

La inscripción

Los interesados en formar parte de la planta permanente de la Justicia de Mendoza tendrán tiempo de inscribirse hasta el 23 de abril. El formulario de inscripción se completará a través de la página web del Poder Judicial de Mendoza (www.jus.mendoza.gov.ar).

Al momento de la inscripción, el/la aspirante debe tener 18 años, ser argentino o residente y tener el polimodal o secundario completo. A su vez debe residir a no más de 100 kilómetros de la sede laboral a la que quiera ingresar. Esto se deberá acreditar con el domicilio actualizado en el DNI.

No podrán inscribirse quienes no reúnan los requisitos legales para el cargo, tuviesen una condena penal firme por un delito doloso y no hubiesen transcurridos los plazos de caducidad fijados en el Artículo 51 del Código Penal.

Tampoco podrán ingresar aquellos empleados públicos que hayan sido separados por mal desempeño de sus tareas, por un acto administrativo; aquellos que ya se encuentren jubilados, quienes estén dentro del Registro de Deudores Alimentarios y toda persona que esté dentro de lo que establece el artículo 11 del decreto Ley N°560/73.

Una vez inscriptos, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia fijará fecha para la realización del primer examen. Todo el material de estudio que se necesita para poder rendir el ingreso estará disponible en la página web del Poder Judicial a partir del día 21 de abril.

A su vez todo el contenido temático de cada examen se encontrará fijado en el programa que será publicado en el portal web del Poder Judicial.

Cómo será el concurso

La evaluación constará de 3 instancias. La primera será de simulación. Esta es de carácter optativo y su resultado no será vinculante para el ingreso.

La segunda y tercera instancias, serán los exámenes de conocimientos, de instancia obligatoria. Si se reprueba cualquiera de estos exámenes, el aspirante automáticamente queda eliminado del proceso de selección.

Cada examen tendrá una duración limitada, conformado por preguntas secuenciales (sin posibilidad de retroceder para modificar respuestas). Las preguntas serán de múltiple choice y solo una será la respuesta correcta.

El primer examen será de conocimiento. En la fecha a definir por la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, se rendirá la evaluación de manera virtual. Los temas serán: introducción a la Organización Institucional del Poder Judicial y Conocimiento Jurídicos.

Este examen representa el 55% del puntaje total. El aspirante tendrá 80 minutos para responder 80 preguntas. El puntaje mínimo para aprobar es de 75% y el mismo programa con el que se toma la evaluación, al terminarla, le dirá a la persona si aprobó o no.

En caso de aprobar, pasará a la segunda instancia. Será la Sala Administrativa la que fije la fecha para la realización de este segundo examen que constará de: Conocimientos Jurídicos, Sistemas y Herramientas Informáticas y Otras competencias y Habilidades. Este examen representa el 45% del puntaje total. Serán 64 preguntas que deberán ser respondidas en 64 minutos.

Con los resultados obtenidos en ambas instancias se conformará una nómina provisoria de aspirantes por cada una de las circunscripciones judiciales por orden de mérito y serán publicadas en el portal web del Poder Judicial de Mendoza.

Finalmente, los aspirantes deberán pasar el examen psicofísico, que está dividido entre el área psicolaboral y los exámenes médicos de rutina que se realizan al ingresar a cualquier trabajo.

La convocatoria a la realización de estos exámenes se realizará por el orden de mérito de acuerdo al cupo de cada circunscripción judicial.