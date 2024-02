Ctera convoca a un paro y peligran las clases el 26 de febrero: qué pasará en Mendoza

Con críticas al gobierno de Javier Milei, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció este jueves un paro nacional docente de 24 horas, por lo que peligra el inicio de clases pautado para este lunes 26 de febrero en distintas provincias.

En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmó hace pocos días el incremento salarial, pero avisó que adhiere a las medidas de fuerza. Hoy comunicarán qué modalidad habrá en la provincia.

El inicio de clases peligra en algunas provincias porque Ctera se mostró a la espera de fijar un salario mínimo, con convocatoria oficial en la Secretaría de Trabajo nacional para el próximo martes. “Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo”, dijo Sonia Alesso, secretaria general.

“Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritaria desde enero. Hemos tenido una reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial, hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, añadió Alesso.

Según publicó Clarín, uno de los puntos clave de los reclamos es que se continúe con las transferencias del Fondo de Incentivo Docente, frenadas por Javier Milei, y programas educativos nacionales. Esto afecta a todas las provincias, incluida Mendoza.

“El próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos. Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo van a perder parte de su salario”, dijo al respecto la secretaria general.

Las medidas se replicarán en distintas provincias, una de ellas es Mendoza en la que hay un incremento salarial firmado. Sin embargo, se evaluaba la modalidad para acatar la decisión. Es decir, no está confirmado un paro el lunes. “Estamos viendo cómo lo vamos a implementar nosotros y cuáles van a ser las acciones acá”, indicaron desde el SUTE a Los Andes.

“Si los trabajadores se quieren adherir al paro, van a estar amparados bajo la comunicación oficial de Ctera. Somos un gremio adherido a Ctera. El lunes entendemos que vamos a tener alguna situación particular. Igualmente mañana (por hoy) vamos a comunicar la modalidad acá en Mendoza”, avisaron.