Cristina Kirchner volvió a dirigirse a sus "compatriotas" desde su arresto domiciliario

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a expresarse esta mañana a través de su cuenta en la red social X, luego del acto peronista realizado ayer en Plaza de Mayo . Aunque ya cumple arresto domiciliario, participó como única oradora mediante un mensaje grabado y un breve saludo en vivo.

“Quiero compartir con ustedes el mensaje que dirigí ayer a mis compatriotas, que se movilizaron en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país”, publicó la ex mandataria, junto con el video completo del acto.

Ayer, dirigiéndose al Tribunal Oral Federal 2 —que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario—, solicitó una aclaración sobre los límites de sus restricciones, en particular respecto a su posibilidad de salir al balcón.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece un chiste, pero no lo es. Por eso le pedimos al Tribunal que aclare, por favor, qué conductas están prohibidas”, escribió la ex vicepresidenta.