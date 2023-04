Cristina Kirchner reforzará sus críticas contra el Fondo mientras Massa renegocia el acuerdo

En medio de la disparada cambiaria que puso en jaque al gobierno nacional, Cristina Kirchner reaparecerá este jueves y todo indica que renovará sus críticas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esos cuestionamientos resonarán, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, lleva adelante una renegociación para evitar que el programa se caiga por el reciente incumplimiento de metas.

La Vicepresidenta tiene previsto dar una charla magistral para lanzar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata. Ese es un escenario emblemático para la militancia kirchnerista porque fue el que eligió Cristina Kirchner para anunciar su candidatura a senadora, en 2005, y a Presidenta, en 2007.

Para el evento se prevé una multitudinaria movilización de los sectores identificados con la ex presidenta, fundamentalmente de La Cámpora. Por ello, los organizadores instalarán pantallas gigantes en las inmediaciones del teatro.

La clase magistral que brindará Cristina Kirchner se tituló “27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”.

Todo indica que la Vicepresidenta insistirá con sus críticas contra el FMI, tal como lo hicieron otros referentes del kirchnerismo en los últimos días. Días atrás, su hijo Máximo Kirchner se encargó de apuntar contra el Fondo y enviarle un mensaje a su directora gerente, Kristalina Georgieva.

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense recordó que no respaldó el entendimiento con el Fondo durante su tratamiento en el Congreso porque entendió que “ese acuerdo iba a tener las consecuencias que está teniendo”.

“Es un acuerdo incumplible y que sólo está sequía ha acelerado las consecuencias. Porque aparte este FMI que financió la campaña de (Mauricio) Macri con 45.000 millones de dólares le prestó, según el mismo presidente Macri, la plata a la Argentina porque había una sequía. Si prestó esa plata en ese momento porque había una sequía que me pregunten cómo podemos hacer para devolver esa plata con una (sequía) que genera 10 millones de toneladas menos de granos de las que tenía Macri”, lanzó Máximo Kirchner.

El referente de La Cámpora recordó que el ex ministro de Economía Martín Guzmán le mencionó que Georgieva es “una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que le pasa a los pueblos”.

Seguido, reclamó: “Yo le pido a la señora Georgieva del FMI que, si (Martín) Guzmán no me mintió, que no tenga tanta perversidad de aplicarle a 40 millones de argentinos lo que ella sufrió de pequeña”, lanzó luego de recordar que el ex ministro de Economía le mencionó que Georgieva es “una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que les pasa a los pueblos”.

Todo indica que Cristina Kirchner reforzará este jueves esa posición. En el material audiovisual que difundió en sus redes para anunciar su presentación aparece Néstor Kirchner con el texto: “Cuando decían ‘que se vayan todos’, se fue el Fondo”.

Algunos integrantes del Frente de Todos son más explícitos con sus cuestionamientos y exigen que la administración de Alberto Fernández rompa relaciones con el Fondo para afrontar la crisis con mayor margen de acción.

Por lo pronto, más allá del reciente incumplimiento de las metas vinculadas con el déficit y la acumulación de reservas del Banco Central, el ministro Massa busca que el Fondo flexibilice el plan de acción ante el impacto que la sequía provocó en las cuentas públicas de la Argentina. Los números que se manejan en las nuevas discusiones van de los 9.000 a los 14.000 millones de dólares de pérdidas.

Más allá de la situación con el Fondo, las palabras de la Vicepresidenta concentrarán toda la atención de la militancia kirchnerista porque será el primer pronunciamiento tras conocerse la decisión del presidente Alberto Fernández de no pelear por la reelección.

Ante ese paso al costado de Fernández, algunos sectores del kirchnerismo relanzaron el operativo clamor para que la ex presidenta revierta su decisión de no participar en la próxima contienda electoral.

El FDT aún no resolvió su gran discusión interna para coronar un candidato y las aguas todavía están divididas entre los sectores que piden dirimir las diferencias en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aquellos que piden un candidato por consenso.