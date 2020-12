Cristina Kirchner: “Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo”

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartieron un acto en el Estadio Unico de La Plata, invitados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El presidente criticó el funcionamiento de la justicia y valoró los esfuerzos de su gobierno en el combate de la pandemia. Los oradores previos a la vicepresidenta aludieron a la unidad de Frente de Todos, a un año de asumir el gobierno, de manera acrítica. La sorpresa llegó con Cristina Fernández al reclamar coraje a los funcionarios del Frente de Todos. “Busquen otro laburo, sino”, dijo.

La palabra “reconstrucción” se repitió en los discursos del acto en el que los protagonistas rubricaron su alianza en el oficialista Frente de Todos. Participó Sergio Massa, referente del Frente Renovador (una de las patas principales de la coalición oficialista) y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El escenario se completó con una butaca para Máximo Kirchner y otra para la vicegobernadora anfitriona, Verónica Magario. Algunos leyeron el acto como el primero de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner compartieron un acto en el Estadio Unico de La Plata, invitados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Foto: Prensa CFK

El gobernador Kicillof anunció que el Estadio Unico de La Plata pasará a llamarse “Diego Armando Maradona” y que una tribuna será bautizada “Alejandro Sabella”. “Es un humilde reconocimiento”, dijo el gobernador bonaereses.

Unas trescientas butacas fueron dispuestas en el campo de juego. Se repartieron entre intendentes locales (Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora y Fernando Espinoza, de La Matanza, entre otros), ministros nacionales pero con trayectoria bonaerense como el exgobernador Felipe Solá, Daniel Arroyo, Mario Meoni y Wado de Pedro; el jefe de gabinete Santiago Cafieron y los dos exintendentes del conurbano, Katopodis y Ferraresi (San Martín y Avellaneda, respectivamente). Los dirigentes sindicales Hugo Moyano, Antonio Caló (UOM) y Omar Plaini (canillitas) dieron su presente.

La vicegobernadora Magario abrió la lista de oradores. Le pidió disculpas al presidente por romper el protocolo y saludar primero a Cristina Fernández, “la mujer”. “Esta es tu provincia”, le dijo a Massa. “A nuestro diputado nacional”, le dijo a Máximo Kirchner.

El jefe de bloque de diputados nacionales del FdT fue el próximo orador: “Ha sido un año muy duro, pero mucho más duro para la gente que para los que estamos acá”, instó a reconocer Máximo Kirchner a los funcionarios y dirigentes. El diputado también valoró las medidas económicas implementadas por el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia, como el IFE; los ATP y las tarifas congeladas.

Massa también habló en clave de unidad, cuidando que sus palabras no tuvieran segundas lecturas que pudieran alentar grietas dentro del oficialismo. “Asumimos un país en default, aunque le habían puesto un nombre coqueto: ‘reperfilamiento’”.

Después repasó la consigna kirchneristas “vamos a volver”. “Vamos a volver a abrazarnos con un operativo de vacunación de tamaño único en escala” y “vamos a volver a recuperar el ingreso y el salario porque el año que bien vamos a crecer, con el mercado interno como motor de la economía”, prometió Massa.

El gobernador Kicillof insistió en la consigna de reconstrucción, a la que dio un marco político: “un año después de asumir estamos mostrando la unidad del campo popular, la unidad del Frente de Todos”.

Después anunció que en enero y febrero se sostendrán abiertos los comedores escolares con el doble de recursos, que se invertirán 11 mil millones de pesos para obras infraestructura escolar; la puesta en marcha de una regularización catastral de los muchos barrios privados; y el renombrado del Estadio Unico.

Cristina Fernández arrancó hablando sobre las consecuencias políticas de la pandemia: “Algunos creían que tenía la vaca atada para su reelección y chau, chau”, dijo, acaso aludiendo a Donald Trump y su derrota ante Joe Biden.

La vicepresidente marcó como una de las dos prioridades del próximos años la necesidad “de repensar nuestro sistema de salud”, dijo ante la posibilidad cierta de que se repitan pandemias como las del Covid 19. Habló de “un sistema nacional integrado”, en el que se articule lo público, lo privado y también obras sociales, “para tener un gasto más eficiente”.

Pero el tramo más filoso de la vicepresidente llegó al fina. Mencionó que Massa había pronosticado para 2021 un crecimiento de la economía. “No quiero que a ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para estoy hay que alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo alimentos y tarifas. Aquí la economía se mueve por la demanda y a esta no hay otra manera de hacerla que con salarios y jubilaciones y precios alineados. No digo nada que no se pueda hacer. Lo hicimos en 12 años y por eso y por la unidad, volvimos”, dijo.

Cristina Fernández reconoció que gobernar “cuesta y que hay muchos intereses”. Criticó a la oposición: “Cuando no nos pueden ganar en el senado y en diputados, se van a los juzgados”. Y finalizó con un mensaje para el Frente de Todos y su gobierno: “Todos aquellos que tengan miedo, que no se animen, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan de ministros y ministras sea para defender los intereses del pueblo”. Ya no se habló de “funcionarios que no funcionan”, sino que puntualmente pidió reforzar áreas del gobierno como pueden ser las responsables “de alinear los precios y las tarifas con los salarios y tarifas”.

El Presidente Fernández dijo que “un año después todos podemos rubricar la palabra que el otro dijo; es el milagro de la unidad”. Repasó la gestión durante la pandemia y criticó a la oposición, puntualmente al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, por sus dudas sobre las negociaciones con Pfizer.

“Hoy escuché decir a alguien que pudo haber corrupción. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los depósitos y no lo escuché al presidente de la UCR decir nada. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente”, desafió Fernández.

El Presidente no hizo mención a la apelación de coraje reclamada por la vicepresidenta al staff de gobierno aunque sí recordó un consejo de aquella: “Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste”.