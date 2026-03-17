Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py por la causa Cuadernos: "Hubo prácticas mafiosas de jueces"

Las penas por los delitos que se le imputan superan ampliamente los 10 años de cárcel.

Desde las 7, militantes y seguidores de CFK se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1.111 , para acompañarla y volver a decir que el presidente Javier Milei utiliza la condena de administración fraudulenta y defraudación al Estado (6 años) con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

Cristina Kirchner saluda a la militancia al salir de su departamento, antes de declarar por la causa Cuadernos

Cristina Kirchner saluda a la militancia al salir de su departamento, antes de declarar por la causa Cuadernos

Finalmente, cerca de las 8.30, la jefa del PJ, quien tenía custodia y era vigilada por su tobillera electrónica , salió de su departamento, saludó a la militancia y partió rumbo a los tribunales de Comodoro Py, en Retiro.

Fue la segunda vez que Cristina salió de su casa desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia para ser operada por una peritonitis el 20 de diciembre pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2033872043960103031?s=20&partner=&hide_thread=false Cristina Kirchner ya viaja rumbo a Tribunales: declara en Comodoro PY en forma presencial en el juicio por la causa Cuadernos.

Así fue la salida de su departamento en Constitución: de pantalón y chaleco negro con camisa blanca, se subió al auto a saludar a su militancia pic.twitter.com/L7A6xuECG7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 17, 2026

Un grupo de efectivos de la Policía Federal fue afectado al operativo hasta los tribunales de Comodoro Py, que también contempló el traslado de otros imputados.

La citación se conoció la semana pasada luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación, Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Qué dijo Cristina Kirchner en su indagatoria presencial

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de definir sobre la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

“Es una causa de persecución política”, empezó a decir Cristina Kirchner en su defensa ante el juez Enrique Méndez Signori, quien le pidió datos personales y generó un clima de tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2033894133379571916?s=20&partner=&hide_thread=false Cristina Kirchner no quiso responder preguntas: "El día que llamen a algún ministro, al Toto Caputo o a alguno de esos, a declarar ante la Justicia por lo que hicieron les voy a contestar preguntas, pero hasta ese día, permítanme no ser parte de este circo". pic.twitter.com/TPcLpv0ZNk — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 17, 2026

“Usted sabe que estoy detenida, he venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria, todas estas preguntas son de público y notorio”. En el primer encontronazo con el Tribunal, el magistrado le explicó que se trata de un interrogatorio legal.

“La jefa” gritaron desde el fondo cuando se le preguntó si tenía algún apodo. Ella dijo que no y dio su nombre “Cristina”. No saludó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sentado en la otra punta de la mesa y uno de los imputados en la causa Cuadernos.

Sin responder las preguntas, Cristina Kirchner criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido.

“Voy a declarar cuando alguna vez ustedes citen a Stornelli, o cuando citen a Mauricio Macri por los parques eólicos, [una causa] que duereme el sueño de los justos. No hay una sola causa por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El día que llamen al Toto Caputo voy a contestar preguntas. Mientras tanto, no voy a formar parte de este circo”, dijo.

“Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, expresó la también exvicemandataria. Argumentó su defensa en el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio, condenado por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión y que tuvo presuntos vínculos con el fiscal Stornelli.

Cristina Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos el 17 de marzo de 2026 Cristina Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos el 17 de marzo de 2026 EFE

“Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo? ¿Cómo viven mis hijos?“, manifestó CFK sobre las acusaciones de haber recibido sobornos.

“Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita“, señaló en un tramo de su declaración.

“Ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de los empresarios a los que pedí que se los investigue. Hay algo que no cierra, hay algo podrido. Además, cuando el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República (Milei) anuncia que voy a seguir presa por la causa cuadernos y el memorándum con Irán. Más violatorio de la Constitución Nacional no hay“, lanzó.

“En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales. Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas“, denunció CFK.