Estas son las dependencias de Seguridad que se trasladan a la Terminal de Ómnibus

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó un contrato de comodato entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa Estación Terminal Mendoza S.A. (E.T.M.), mediante el cual la cartera que conduce Mercedes Rus podrá utilizar un espacio dentro de la Terminal de Ómnibus para el funcionamiento de distintas dependencias.

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La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 334, publicado en el Boletín Oficial, y ratifica un acuerdo suscripto el 28 de julio de 2025 entre ambas partes. El mismo establece la cesión gratuita de un inmueble ubicado en el ala este del predio, identificado como Local LCE050/051.

De acuerdo a lo dispuesto, el espacio será destinado a oficinas administrativas, centro de atención y archivo del Ministerio de Seguridad y Justicia . El plazo del comodato es de 36 meses , con inicio el 4 de agosto de 2025 y vencimiento previsto para el 3 de agosto de 2028.

El convenio contempla la posibilidad de prórroga , siempre que exista acuerdo expreso entre las partes con al menos 30 días de anticipación.

Según informaron desde la cartera de Seguridad, el espacio cedido corresponde a un local vacío ubicado en el sector de construcción del ala este de la terminal, que fue acondicionado de manera transitoria para su uso operativo.

Allí se realizaron trabajos de adecuación que incluyeron instalaciones eléctricas, iluminación, red de datos y colocación de equipos de aire acondicionado.

Qué dependencias estarán en la Terminal

Desde la cartera de Seguridad y Justicia detallaron a Los Andes que las dependencias funcionarán en el ala este de la Terminal de Ómnibus, precisamente donde funciona el sector de encomiendas. Las áreas que se mudan son:

Registro Provincial de Mendoza Compacta (PromeCom).

Juzgado Vial Gran Mendoza, que se encontraba en el edificio de calle Alberdi de Ciudad.

Registro Provincial de Armas (Repar).

Además, indicaron que las tareas fueron ejecutadas por personal de mantenimiento edilicio y finalizaron en enero de 2026, mientras que durante esta semana se está llevando adelante el proceso de mudanza.

En los considerandos del decreto se señala que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para celebrar este tipo de acuerdos, en el marco de la administración de bienes del Estado y conforme a lo establecido por la Constitución provincial y la Ley de Administración Financiera.

El documento también cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Bienes Registrables del Estado, lo que respalda la validez del procedimiento administrativo.

Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca ampliar la presencia operativa del área de Seguridad en un punto estratégico de circulación como la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

El decreto