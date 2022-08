Cristina Kirchner compartió el video de un juez de la Corte Suprema de Santa Fe que cuestiona la causa Vialidad

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuestionó el desarrollo de la causa Vialidad y al desempeño de la fiscalía.

La vicepresidenta acompañó el registro visual con un extracto del currículum vitae del magistrado para dar cuenta de su trayectoria profesional y establecer así que sus palabras están respaldadas por su carrera.

“En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de “Vialidad”. ¿Que quién es? Mirá su CV”, escribió Cristina Kirchner en el mensaje que dio a conocer este lunes.

Acá… el video: 15 minutos imperdibles de una clase magistral sobre el debido proceso en el Derecho Penal y el juicio de “Vialidad”. https://t.co/xSUHMwOzQc — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 29, 2022

El juez Erbetta ingresó a la Corte Suprema de Santa Fe en diciembre de 2007. En aquel momento fue propuesto por el entonces gobernador Jorge Obeid, quien sometió su designación a un procedimiento público similar al instituido a nivel nacional. En diciembre de 2016 fue designado presidente del máximo tribunal provincial por un año.

En la entrevista, Erbetta enumera cinco cuestiones que a su entender generan que “el proceso no puede sostener ningún tipo de validez”. “Lo que ha dejado traslucir la prensa, visualizar la transmisión de las distintas audiencias compromete principios básicos de un estado de derecho y llevan a poder plantear el juicio de Vialidad (como) debido proceso constitucional como un tema de interés en la discusión docente y para nuestros propios estudiantes”, introdujo el magistrado y académico.

En primer lugar, se refirió al principio de inocencia y afirmó: “En el juicio estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia”. “En una facultad de Derecho a alguien que dijera esto obviamente no pasa la materia”, cuestionó.

También planteó diferencias ante la presentación de las pruebas realizadas por la fiscalía. “La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y un tribunal imparcial valorar no solo la validez sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Esto es una cuestión de examen de grado universitario”, consideró.

“Dejemos de lado que esa prueba traída por la ventana no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta porque no representa nada. Por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno”, abundó.

Erbetta también se refirió a “la imparcialidad del juzgador”. “Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial”, afirmó y explicó que “la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad: no solo debo serlo sino aparentarlo”.

Y a continuación realizó una dura crítica al juez Rodrigo Giménez Uriburu, aunque sin hacer menciones explícitas, por las fotografías que trascendieron donde se lo vio ser parte de un equipo de fútbol junto a funcionarios del gobierno de Cambiemos que jugaba en la quinta Los Abrojos.

“¿A usted le parece que puede compararse este tribunal con el tribunal del juicio a las juntas? ¿Qué legitimidad pueden tener jueces que integraban un mismo equipo de futbol que jugaban en una determinada cancha, que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política claramente enfrentadas con los imputados, y que luego de ser cuestionados aparecen por televisión con un mate identificado con un escudo el equipo Liverpool en una clara provocación que merecería en la justicia federal por lo menos la actuación de un tribunal de ética?”, se preguntó.

El juez Erbetta llama “grotesco” al juicio por Vialidad

A su vez, se refirió al carácter oral de los juicios. “Los juicios son orales, no juicios leídos. Hemos asistido a un proceso de juicio leído no de juicio oral”, afirmó con reiteración.

También se refirió a los derechos del imputado y criticó que el tribunal no le haya permitido ampliar su declaración a Cristina Kirchner la semana pasada.

En la grabación, el miembro de la Corte Suprema de Santa Fe realiza cuestionamientos a la causa de Vialidad.

Erbetta explicó que realizaba esta crítica porque tiene “un compromiso” y agregó: “Por mi personalidad normalmente digo lo que pienso”. “Ningún docente ni magistrado del Poder Judicial puede callarse frente a este grotesco porque si hoy 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la Justicia esta gente contribuye a que prácticamente batamos un récord de falta de credibilidad”, agregó.

“Yo soy distinto, yo no quiero me que identifiquen con esa gente, no somos todos iguales”, sostuvo el juez de la Corte Suprema santafesina y planteó que “hay muchísimos jueces y fiscales que trabajan con compromiso, apegados a la letra de la constitución y la ley y no tienen que pagar por una situación que no es la primera ni la única”.

Una mirada de la Historia en defensa de Cristina Kirchner

“En el Poder Judicial lo torcido tiene pasado”, consideró y recordó que en el golpe de Estado de 1930, “al único poder que Uriburu, el usurpador, no tocó fue al Poder Judicial”.

Y continuó su relato histórico. “Uriburu le mandó una nota a la Corte de ese momento diciéndoles que si validaban el golpe de estado el Poder Judicial iba a seguir funcionando de manera intacta y hasta le iban a regalar la posibilidad de que la Corte elija a su presidente, porque hasta ese entonces lo designaba el Presidente de la Nación”.

A partir de este suceso, analizó Erbetta, “nace la matriz prebendaria, acomodaticia de defensa de privilegios que lamentablemente está en una parte del ADN de los poderes judiciales”.

Siguiendo su línea de análisis de la Historia, Erbetta llevó la comparación al presente. Recordó que Uriburu proscribió al radicalismo, trazó una comparación con el peronismo y concluyó que “la proscripción está del lado de los dirigentes políticos que tratan de ampliar ciudadanía”, opinó.

“El gobierno del general Perón, 240 denuncias penales, tuvo que irse exiliado del país y fue proscripto por años. Si usted sigue con la Historia, y fíjese qué coincidencia, siempre el delito y la sospecha de delito, y la denuncia y la proscripción está del lado de dirigentes políticos que tratan de ampliar ciudadanía, de ampliar derechos; nunca están del otro lado, del lado que compromete el patrimonio nacional, de los que reducen el empleo, reducen las posibilidad de bienestar de nuestra gente”, argumentó.

En ese sentido, deslizó una comparación con la situación judicial de Cristina Kirchner: “La Historia se repite, pareciera que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de un episodio que ya la Historia nos ha mostrado en varias oportunidades”.

En último lugar, el magistrado santafesino se refirió también al pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos que realizó la fiscalía para Cristina Kirchner y sostuvo que de efectuarse se trataría de una proscripción.

“Si se le impusiera inhabilitación para ejercer cargos públicos quedará proscripta esto sin ningún tipo de duda. Lo que ocurre es que este proceso va a tener otras instancias, va a perdurar en el tiempo y tal vez a alguien le resulte funcional tener a la vicepresidenta sometida durante años”, afirmó.