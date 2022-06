Cristina Kirchner a Alberto Fernández: “Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”

La vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió este viernes al presidente Alberto Fernández que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país” al hablar en el acto en el que ambos volvieron a mostrarse juntos por primera vez desde el 1 de marzo.

“Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darles cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse ni nada. Y es necesario que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer porque le ha dado mucho la Argentina a muchísima gente”, dijo Cristina Kirchner.

La titular del Senado así lo manifestó al hablar en el acto por los 100 años de la petrolera YPF, en el que ella y el presidente Fernández volvieron a mostrarse juntos en público tras la dura interna que se desató en el Frente de Todos por las diferencias en torno al rumbo de la economía.

“Hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le pedimos ni que regalen ni que pierdan plata. Siempre tengo una máxima: no le pidas a los demás lo que no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca, permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar”, dijo la vicepresidenta.

Cristina Kirchner apuntó contra la empresa que proveerá los caños para el gasoducto Néstor Kirchner porque tiene su planta en Brasil. “Si los preferimos a compradores extranjeros, pidamos que esa producción la traigan a la Argentina. Todavía tienen un horno apagado, que se apagó durante el macrismo”, remarcó.