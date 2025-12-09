9 de diciembre de 2025 - 08:25

Cornejo viajó al Consejo de Mayo para ultimar detalles de la Reforma Laboral que enviará Milei al Congreso

La reunión tendrá como eje central definir los lineamientos de la Reforma Laboral y otros compromisos del Pacto de Mayo. Será el último encuentro del Consejo.

El gobernador estará en la Casa Rosada en la última reunión del organismo, donde el Gobierno nacional definió los lineamientos finales del informe sobre Reforma Laboral, agenda fiscal y apertura comercial.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Política
Por Redacción Política

La reunión es encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentará un informe final que reúne iniciativas vinculadas a los puntos del Pacto de Mayo impulsado por el Gobierno nacional.

También participarán el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; Cristian Ritondo, en representación de la Cámara de Diputados; y Carolina Losada, por el Senado.

El borrador de la Reforma Laboral incorpora modificaciones en vacaciones, indemnizaciones y despidos. No obstante, en el Ejecutivo continúan trabajando en la redacción final antes de su envío al Parlamento.

Consejo de Mayo - Manuel Adorni
El Consejo de Mayo con el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

El informe final del Consejo de Mayo

El informe que presentará Adorni incluirá, además, propuestas sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, el compromiso con el equilibrio fiscal y una reducción del gasto público cercana al 25% del Producto Bruto Interno. También habrá un apartado sobre educación, alineado con el objetivo oficial de avanzar hacia un sistema “moderno, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

La reforma tributaria será otro de los temas centrales. En el temario de sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre, ya figura un capítulo relacionado con la estabilidad fiscal y monetaria.

Asimismo, se espera que el Consejo proponga que las provincias “avancen en la explotación de los recursos naturales del país”. Este punto podría vincularse con otra de las iniciativas incluidas por Milei en extraordinarias, vinculada a la actualización del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar.

El Consejo también trabajó sobre el punto 10 del acta del Pacto de Mayo, que plantea la apertura comercial para que Argentina recupere protagonismo en el mercado global. En este marco, el acuerdo comercial recientemente anunciado con Estados Unidos será parte del informe, aunque no se descarta que Adorni sume definiciones sobre los próximos pasos de la estrategia de inserción internacional.

Los temas que quedarán afuera del informe

Si bien no todos los puntos tratados serán incluidos en el temario de extraordinarias, quienes queden afuera tendrán prioridad legislativa durante el 2026.

Dos de los puntos del Pacto de Mayo quedaron fuera del informe final. El primero es la revisión del esquema de coparticipación federal, que según evaluó el Consejo, requiere un debate más amplio con todas las provincias.

El segundo es la reforma previsional. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por TN, el Gobierno considera que una modificación de fondo sólo será viable una vez aprobada la Reforma Laboral, ya que esta última debería garantizar el flujo de aportes necesario para sostener el sistema. La postura coincide con la secuencia planteada públicamente por Milei: primero los cambios laborales y luego los previsionales.

Por Redacción Política
Por Jorge Yori
Por  Jorge Yori  y Martín Fernández Russo
Por Jorge Yori