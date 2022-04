Cornejo sobre Fernández Sagasti: “su futuro sigue atado a Cristina”

En una entrevista con La Nación, el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo analizó el escenario político de cara al 2023, no sólo a nivel nacional sino también el provincial. Apuntó duro contra el Gobierno nacional por el manejo de la economía y la inflación.

“Puede crecer la conflictividad, y lo hará porque la alta inflación perjudica a los sectores más pobres y a la clase media. Se da un combo donde la ambigüedad de la situación no permite ser muy claro en la lectura”, expresó.

En su análisis, “está creciendo el consumo de algunas cosas, a pesar de la inflación, porque a la gente le quema el dinero en la mano, derivado de la gran emisión que forzó Cristina a Guzmán a fines del año pasado. La inflación se está comiendo el salario de los registrados, del cuentapropista, de los jubilados y también de los planes”.

Su rol de opositor le da espacio en los medios, aunque eso no necesariamente se transmite en nivel de conocimiento ni en intención de voto. “A los dirigentes del interior nos cuesta hacernos conocidos en el gran electorado de AMBA, que es el definitorio en los comicios”, reconoce.

Igualmente, sostiene el discurso de no hablar de candidaturas: “Creo que si hoy focalizamos en nuestras carreras políticas en vez de un programa de Gobierno que dé certidumbre a la ciudadanía estamos retroalimentado el clima de mala onda que campea a la Argentina, en lo económico, social y político”.

No obstante, eso no significa no tener aspiraciones. “Me siento muy protagonista de esa construcción, por mantenernos unidos y haber usado las Primaria Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”, dice el ex mandatario y asegura que hay que mantener la unidad. Es decir, competir por adentro de Juntos por el Cambio.

En el armado electoral ve a Facundo Manes como candidato “como puedo ser yo”, sin embargo considera prudente “que haya un solo candidato pero tampoco hay que descartar las otras opciones, de múltiples candidatos”.

Los nombres danzan, y Mauricio Macri se largó. “Escucha mucho más de lo que hacía cuando era presidente” dice el senador nacional, aunque no lo ve de candidato. “No lo veo ahora, forzando una candidatura”, asegura.

Javier Milei, el libertario que se consolida en las encuestas, es otra opción aunque para Cornejo es más “una expresión del voto bronca” pero lo considera “uno más de los políticos”. En una ampliación de Juntos por el Cambio “no es que le cierro la puerta, pero hoy no está en la agenda”, avisa.

Consultado por el futuro político de Anabel Fernández Sagasti, el ex gobernador mendocino sentenció que “ella es en política lo que Cristina quiere que sea”.

“Siempre su futuro estuvo atado a Cristina, y la perspectiva es que siga atado a ella”, remarcó. Y sobre su propio futuro no dio pistas e insistió con no hablar de candidaturas en medio de un contexto económico muy delicado. “Acá no se trata de personas, sea en lo provincial o lo nacional, sino de equipos de trabajos y de programas. Después se verá”, aseguró.