El asado aumentó 235% desde que Alberto Fernández es presidente: cuánto subió con Macri y Cristina

El asado aumentó 235% de precio desde que Alberto Fernández es presidente. Se trata de una cifra muy superior a la comparada con los primeros 27 meses de gestión de Mauricio Macri (36,89%) y Cristina Kirchner (54,11%), según un informe de la consultora Focus Market.

El asado, uno de los cortes más populares y consumidos por los argentinos, evidenció el mayor salto de precios durante el gobierno de Alberto Fernández. Se repite el mismo escenario para la nalga (219,2%), la carne molida (218,4%), la paleta (217,6%) y el cuadril (203,2%).

Cuánto aumentó la carne en los primeros 27 meses de gestión de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner (Focus Market)

Vale recordar que Fernández había realizado un spot publicitario en la campaña electoral de 2019, donde hablaba de recuperar el “asado perdido” durante la gestión del expresidente Macri, como consecuencia de la inflación.

En el video se podía ver a un hombre en su casa con una parrilla en desuso de fondo, tapada de hojas de árboles, al tiempo que se lamentaba la imposibilidad de hacer esta comida. El actual Presidente prometía: “En un tiempito, todo esto va a mejorar”.

También, militantes kirchneristas colocaron carteles en carnicerías, en los que aseguraban que “volvía el asado”.

Uno de los carteles sobre el asado en la campaña K de 2019 (Archivo)

Siguiendo la comparación de aumentos, y si se considera la inflación histórica de la canasta farinácea, el resultado es el siguiente: la harina de trigo fue el producto que más subió en el periodo de Cristina Kirchner con un 233%. Le sigue el pan francés con un 144%, las galletitas dulces con un 108% y los fideos secos con un 88%.

En el caso de Macri, el mayor pico lo tuvo el pan de mesa, con 92,75% de suba en 27 meses como presidente. En la era de Fernández, el pan francés creció 120,55% y el arroz blanco, 121,47%.

Cuánto aumentó el pan en los primeros 27 meses de gestión de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner (Focus Market)

“La inflación de alimentos en Argentina es elevada en los últimos tres períodos presidenciales, pero, a pesar del programas oficiales de contención de precios, en las categorías básicas en todos los casos han aumentado por encima del nivel de inflación promedio de cada período. Esto demuestra que la inflación no se puede contener si no se abordan sus causas de origen fiscal y monetario que ha sido lo único no abordado en el mismo período de tiempo por ninguno de los tres gobiernos”, dijo Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.