Cornejo no es el único: dudas por la asistencia de gobernadores al acto de Milei por el 9 de Julio

El Gobierno giró invitaciones a todos los gobernadores para participar mañana del acto-vigilia que encabezará el presidente Javier Milei por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán , pero hay algunos no asistirán, en medio de las tensiones por la discusión del reparto de fondos para las provincias.

Cornejo no iría a la convocatoria de Milei a los gobernadores: "Lo veo dificultoso"

Por otro lado, ya se sabe que no irá Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien está haciendo un viaje oficial a los Estados Unidos, y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien encabezará un desfile en su provincia y no tiene avión de la Gobernación para trasladarse de urgencia a Tucumán, deslizó que será difícil que pueda participar aunque no cerró la posibilidad.