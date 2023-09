Cornejo festejó la victoria, apuntó contra De Marchi y Orozco y pone el eje en la campaña de Bullrich

Alfredo Cornejo ganó de forma contundente las elecciones generales a la gobernación este domingo y se transformó en el primer político que tendrá un segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo de Mendoza, al menos desde el retorno de la democracia. La victoria del senador nacional, que presentó su fórmula junto a la exlegisladora del Pro, Hebe Casado, marca una hegemonía del frente Cambia Mendoza en las últimas gestiones, ya que gobierna desde el año 2015 y ahora se extenderá hasta el 2027.

Con el 99,8% de las mesas escrutadas, Cambia Mendoza llegó al 39,5% de los votos, seguido por La Unión Mendocina, que llevó a Omar De Marchi y Daniel Orozco, con un 29,6%. El tercer e histórico lugar, en términos negativos, fue para el peronismo, bajo el sello del Frente Elegí, que tuvo un 14,6% de los sufragios y que presentaba a Omar Parisi y Lucas Ilardo. Ya con el 11,8%, el partido Verde, con Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, quedó en cuarto lugar; mientras que el último puesto lo tuvo el frente de Izquierda y de los Trabajadores, que tenía a Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, con un 4,1%.

“Es un honor haber sido gobernador y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos. Me llena de orgullo y me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo, al que me he preparado profesionalmente y al que hemos construido por un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mi. Vamos a poner todo para que Mendoza crezca”, sostuvo Cornejo pasadas las 21.30, cuando la victoria ya era irreversible.

Búnker Cambia Mendoza El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo, Alfredo Cornejo es el gobernador electo y Hebe Casado la vicegobernadora, le sacaron mas 10 puntos a Omar De March.i Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El gobernador electo aseguró que trabajará para potenciar la provincia y para que “crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo tenemos en todo el territorio”, dijo Cornejo, respaldando lo hecho no sólo en su gestión, sino también en la del actual gobernador, Rodolfo Suárez.

Además, agradeció uno por uno a todos los intendentes que fueron electos de Cambia Mendoza, como lo son Ulpiano Suárez (Capital), Francisco Lo Presti (Las Heras), Mario Abed (Junín), Marcos Calvente (Guaymallén), Alejandro Molero (General Alvear), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Raúl Rufeil (San Martín) y Gustavo Aguilera (Tupungato). En tanto, dejó la elección abierta en Rivadavia y se lamentó por la comuna perdida en Malargüe.

Búnker Cambia Mendoza El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo, Alfredo Cornejo es el gobernador electo y Hebe Casado la vicegobernadora, le sacaron mas 10 puntos a Omar De March.i Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y finalizó su discurso adelantando una gestión de austeridad ante la situación económica: “Vamos a trabajar nuestro equipo de gobierno con un tiempo prudente, con austeridad, con orden administrativo y crecimiento económico”.

En tanto, Suárez se mostró feliz con el resultado y consideró que los mendocinos “han elegido al mejor gobernador que puede tener Mendoza. Tengo un total agradecimiento por este apoyo contundente que nos han dado”.

El Gobernador marcó que “es importante seguir apoyando a Alfredo porque en esta Argentina que viene, Mendoza va a volar”.

Por otro lado, Casado agradeció a los mendocinos y a Cornejo, “que es un estadista; una persona que ve más allá que el resto de nosotros”. Además detalló que significa “acompañar un proceso de transformación de Mendoza donde la provincia siga siendo ejemplo para el resto del país. Gracias a cada uno de los mendocinos que entendieron el mensaje propositivo que daba Cambia Mendoza. Quiero agradecerles que no cayeron en la trampa de lo negativo”.

Espaldarazo hacia la nacional

La expectativa de estas elecciones eran altísimas no sólo -naturalmente- en la provincia, sino también a nivel nacional, ya que se trató de la última elección en una jurisdicción antes de las generales nacionales del 22 de octubre, donde Juntos por el Cambio corre desde atrás, a juzgar por los resultados de las primarias y las últimas encuestas.

En este sentido, Patricia Bullrich, la candidata a presidenta, recibió un fuerte apoyo por parte de Cornejo. Junto a Luis Petri, quien es su compañero de fórmula, la expresidenta del Pro utilizó el resultado de la elección mendocina para intentar apalancarse y extender el “sentimiento de cambio” a nivel nacional. Por eso mismo, y con una práctica pocas veces vista anteriormente, el búnker de Cambia Mendoza, ubicado en calle San Lorenzo de la Capital mendocina, sirvió como una suerte de desfile de dirigentes nacionales, quienes hablaron del resultado en Mendoza como un “faro” hacia donde mirar de cara a las nacionales.

Búnker Cambia Mendoza El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo, Alfredo Cornejo es el gobernador electo y Hebe Casado la vicegobernadora, le sacaron mas 10 puntos a Omar De March.i Patricia Billrich Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“De ahora en adelante, voy a acompañar a Patricia y a Luis en todas las actividades que pueda”, mencionó el gobernador electo.

De esta manera, también solicitó un cambio a nivel nacional, pensando en el 22 de octubre: “Somos conscientes de que necesitamos un cambio económico en Argentina”, dijo, y añadió que, elegido el gobierno provincial, “queremos pedirles a los mendocinos y argentinos que hagamos un cambio seguro en Argentina. Desde Mendoza pedimos el voto para Patricia Bullrich y Luis Petri. Creemos que Argentina tiene que cambiar con un proyecto sostenido en el tiempo”.

“Acá hay un equipo para gobernar la Argentina, la vamos a sacar con ideas, con proyectos y necesitamos a Patricia Bullrich presidenta del país”, lanzó.

Revancha con La Unión Mendocina

En un tramo de su discurso, Cornejo hizo mención de una campaña con “muchos agravios” que particularmente se centraron entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina. Hacia las 22, el gobernador electo sostuvo que no había recibido hasta ese momento algún tipo de comunicación con De Marchi; y señaló que es “de sana institucionalidad” saludar y reconocer las derrotas, “como sí lo hicieron dirigentes del peronismo, a quienes agradezco”.

“Vamos a dar vuelta la página de los agravios, no creo que contribuyan en nada”, añadió.

No obstante, el senador nacional hizo una mención aparte aparte a Francisco Lo Presti, quien ganó una reñida elección en Las Heras. Además de felicitarlo, puntualizó en Daniel Orozco: “Necesitamos que el intendente de Las Heras se someta a la justicia con todas las causas que hay y dando la cara”. Y también dijo que los vecinos de Las Heras “han elegido un cambio rotundo, y es imprescindible que la gestión actual deje de designar gente y tomar compromisos para el futuro gobierno en los meses que le restan. Deben sanear las cuentas que deterioraron en este último año”.

Búnker Cambia Mendoza El frente Cambia Mendoza vive un clima de optimismo, Alfredo Cornejo es el gobernador electo y Hebe Casado la vicegobernadora, le sacaron mas 10 puntos a Omar De March.i Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Quien también habló sobre La Unión Mendocina, pero sobre todo De Marchi, fue Casado, quien marcó que “si hubo algo que criticó de este Gobierno fue la institucionalidad. Pero él no permitió la institucionalidad en el partido y nos impidió la democracia interna. A la gente hay que juzgarla por lo que hace, no por lo que dice, y él es un gran encantador de serpientes, que cuando tiene que hacer las cosas, hace todo lo contrario a lo que dice”, lanzó.

Bullrich trata de reimpulsar su campaña con la victoria mendocina

Patricia Bullrich, por su parte, felicitó a todo Cambia Mendoza por su triunfo y lo utilizó como plataforma para encarar los últimos 20 días de campaña antes de las elecciones generales, en las que intentará ingresar a un eventual ballotage.

Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo en el búnker de Cambia Mendoza. Foto: Ignacio Blanco.

“Vamos a lograr un triunfo contundente en Argentina. Estamos viendo la realidad de un país que necesita un cambio rotundo”, mencionó.

De hecho, la visita de Bullrich y Petri se dio con el acompañamiento de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, tales como el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; los legisladores nacionales Mario Negri, Carolina Losada, Rodrigo de Loredo, Alejandro Cacace, José Luis Espert y Guadalupe Tagliaferri, entre otros.

El cordobés Rodrigo De Loredo junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés en el búnker de Cambia Mendoza - Elecciones Generales 2023. Foto: Ignacio Blanco.

La candidata felicitó al equipo provincial “por la gran tarea en equipo que realizaron, logrando sumar una provincia más al cambio que está en marcha en toda la República Argentina. Mendoza es un ejemplo a nivel nacional”. También dijo que buscará que “todo lo realizado aquí se extienda en todo el país, que no haya gobiernos eternos, que no haya reelecciones eternas y que las provincias no se conviertan en sistemas feudales”.

En tanto, en redes sociales aprovechó para apuntar contra el Gobierno Nacional, al indicar que se trata de “un paso más para acabar con el kirchnerismo ¡Vamos Mendoza!”

También dijo que Mendoza “ratifica” el proyecto de Juntos por el Cambio, que es “la única fuerza política en condiciones de ordenar el país”. “Con coraje y valentía ya ganamos en ocho provincias. Ahora vamos por las que faltan para terminar con el kirchnerismo para siempre”, acotó.

Y lanzó: “Vamos a frenar la inflación, eliminar el cepo económico y simplificar las normas”, comentó, y propuso “bajar impuestos, establecer acuerdos fiscales con las provincias, promover la democracia en las regiones y mejorar la educación”.