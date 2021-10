Control de precios: Mendoza se diferencia de la Nación y no aplica multas a supermercados

El distanciamiento entre las administraciones de Mendoza y la Nación no sólo cada vez es más evidente por ser de diferente color político y estar a menos de 20 días de las elecciones, sino que cada vez se da en más acciones de gobierno. En este caso es en el programa del Congelamiento de Precios, impulsada con fuerza desde la Secretaría de Comercio del Interior de la Nación, pero resistida en Mendoza al sostener que se trata de una medida “improvisada”, pero también por la urgencia en su implementación, en la cual aseguran que es “imposible”establecer una fiscalización completa del programa.

Ayer se dio una reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Alberto Fernández con los gobernadores de las provincias; de la cual participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Matías Kulfas (Producción). El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, no asistió debido a que tenía que realizarse estudios previos a la cirugía por arritmia cardíaca, que será hoy en Buenos Aires, y por la cual estará de licencia por una semana.

Desde la Gobernación de la provincia indicaron que Suárez fue invitado por Nación. Precisamente fue la secretaria de Provincias del ministerio el Interior, Silvina Batakis, la que se comunicó por teléfono con el mandatario, pero éste le aseguró que no podría asistir. No obstante, tampoco se dispuso enviar otro funcionario, por lo que no hubo representación mendocina. Sucede que en el Ejecutivo provincial no están convencidos de que pueda funcionar. Si bien tampoco dio el presente el mandatario cordobés Juan Schiaretti; sí lo hizo en su representación el secretario de Comercio y PYME, Juan Inglese.

El dato importante es que de las jurisdicciones opositoras se ausentaron también el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Horacio Rodríguez Larreta y el mandatario correntino Gustavo Valdés, quien alegó problemas de agenda. En tanto, por videoconferencia estuvo el radical Gerardo Morales (Jujuy).

El fin de semana pasado la Dirección de Fiscalización y Control de Mendoza realizó relevamientos informales en algunos supermercados de la provincia, pero no se aplicaron actas, ya que fue “solamente para tener un panorama” para notar si había algún tipo de cumplimiento concreto o no.

“Fuimos a supermercados testigo que tenemos desde la pandemia, necesitábamos tener un panorama general de si se había comenzado con el proceso de adecuación de precios más allá de no tener toda la información en mano. En términos generales hubo un buen cumplimiento respecto a los precios en la mayoría de ellos, salvo una cadena donde notamos que está muy mal respecto a la lista oficial tanto en precios como en cantidad de productos”, afirmó a Los Andes José Cortez, director de Fiscalización y Control de Mendoza a Los Andes.

En términos de marcas de productos, notó que hay un faltante importante de varias, teniendo en cuenta que por ejemplo algunos supermercados tienen solamente 4 de las 17 etiquetas diferentes de aceites que están en el listado de más de 1.400 artículos. “Ese es otro problema que nos hemos encontrado en este primer relevamiento. Nosotros pedimos listas por supermercados, porque se entiende que no todos los comercios tienen los 1.247 productos”, aclaró el funcionario.

Por otro lado, sostuvo que este relevamiento del fin de semana se realizó con sólo 30 marcas de productos como aceite, azúcar, yerbas y harinas, e insistió en los problemas de aplicación de la norma, sobre todo porque no hay diferenciación entre precios de supermercados con los de los almaceneros o comercios más pequeños, al igual que también habló sobre aquellas despensas que se encuentran en pueblos más alejados de los cascos urbanos.

En términos de operatividad de la medida, Cortez se expresó nuevamente con fuertes críticas, al sostener que “cualquiera que diga que puede hacer los controles completos estaría mintiendo, porque en el control de Precios Cuidados, que tiene 400 productos, sólo hacíamos constataciones (no actas) de manera informal e ilustrativa, y nos llevaba cada uno de los controles 5 horas”.

De esta manera aclaró que la normativa “no es de cumplimiento voluntario, sino efectivo”; y agregó que se debería sumar “que tenemos que controlar más de 1.200 productos. Está claro que nos va a llevar 3 o 4 veces más cada uno e los controles”, aclaró.

“Sólo en los supermercados, y sin contar más comercios, podríamos ir una sola vez en 3 meses en Mendoza. Termina siendo ridículo. Para controlar de esa manera es mejor aclarar que no estamos en condiciones de esto”, acotó.

Un detalle adicional que un empresario local comentó a Los Andes, a días de iniciarse el congelamiento: “Establecieron el precio ‘congelado’ por una cantidad determinada para Buenos Aires, lo que nos dejó afuera del sistema de venta. Voy a quedar como un ladrón frente a mis clientes, que van a ver el precio que estoy cobrando respecto al valor que cobran las cadenas. Lo más preocupante es la distorsión que habrá, por no estar dentro de los acuerdos”.

Cortocircuito por el congelamiento

El cortocircuito con la Nación se anticipó el lunes por la tarde, cuando desde el gobierno de Suárez no participaron de una reunión de coordinación con provincias y asociaciones de consumidores, que programó el titular de Comercio Interior Roberto Feletti.

De hecho, en esa reunión, Feletti se reunió con las autoridades provinciales en el área de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), para “coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada con precios retrotraídos al 1º de octubre y fijados por 90 días”.

Según las explicaciones de Cortez a Los Andes, “nunca llegó el link” para participar vía streaming de la reunión, por lo que aseguró que no pudo participar. No obstante, Nación desmintió al funcionario al dejar en claro que se envió la confirmación por parte del funcionario el jueves pasado a las 19.51, y adjuntaron el mail enviado a su casilla personal.

Nación envió a Los Andes una captura del mail enviado al titular de Fiscalización y Control de Mendoza.

Ante esto, el funcionario local volvió a sostener que el mail de la discordia no le llegó a su casilla, y consideró que ese día la Nación podría haber ratificado la invitación para la cual afirmó que “estaba con intenciones de participar”.

La semana pasada Suárez criticó el congelamiento de precios. “Ojala no haya escasez y no se dispare más. Porque yo digo ¿qué va a pasar después de las elecciones? Están haciendo todo para las elecciones”, aseguró, y añadió que se trata de una medida “electoralista e improvisada”, añadió Suárez.