Suárez criticó el congelamiento de precios: “Es una medida electoralista e improvisada”

El gobernador Rodolfo Suárez criticó en forma contundente el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno nacional. “Ojala no haya escasez y no se dispare más. Porque yo digo “¿qué va a pasar después de las elecciones? Están haciendo todo para las elecciones”, disparó el mandatario provincial.

Hoy el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, dispuso una lista de precios para 1.432 productos que deberá mantenerse hasta el 7 de enero.

“Es una medida electoralista e improvisada”, aseguró Suárez, luego del acto de homenaje en el Centro de Empleados de Comercio (CEC) a un año de la muerte del dirigente Guillermo Pereyra.

Con respecto a cómo funcionará en la provincia, indicó que “nadie ha llamado” por lo tanto no tiene detalles. “Tengo información por los diarios. No hubo un acuerdo con los empresarios y he leído que van a comunicar a la Provincia y los intendentes la lista, pero nadie ha llamado”, se quejó el gobernador.

Y agregó: “Nosotros queremos que los precios queden como están, lo digo como ciudadano, pero creo que esta es una política electoralista e improvisada. Ojalá no haya escasez ni se disparen más (los precios) después de las elecciones”.

“En algún momento nos tenemos que poner a trabajar en serio, por favor, porque son todas políticas improvisadas, de ultimo momento, electoralistas”, finalizó Suárez.