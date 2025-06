"Consecuencias graves": con duros argumentos, el Procurador pidió la destitución de una fiscal

Y agregó Cornejo, incisivo: "No investiga las causas y no entendemos por qué no se ha promovido un Jury también, o cómo no ha renunciado porque es un funcionamiento muy malo", sentenció el gobernador.

Lo cierto es que, pocas horas después, Gullé respondió a este comentario de Cornejo con la presentación oficial del pedido de Jury contra la fiscal apuntada.

Duras acusaciones del Procurador

"De las actas de inspección surge de manera contundente que el accionar de la Dra. Andrea Lorente evidencia no solo el desconocimiento del Derecho en varios casos sino también el negligente cumplimiento de sus funciones que ha generado graves consecuencias en la Administración de Justicia, vulnerando derechos fundamentales y exponiendo a las víctimas a situaciones de revictimización y desprotección", afirma Gullé.

"La falta de diligencia y el desconocimiento en la calificación de delitos no se trata de hechos aislados sino que, por el contrario, de manera sistemática se ha apartado de modo manifiesto y grosero del marco normativo que debía aplicar", expresa también el Procurador, en forma contundente, en su texto.

Hay una sucesión de párrafos muy duros en la denuncia: "Las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves. Ello así porque se ha visto reflejada en los casos en que las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes y también en casos de violencia de género, abusos sexuales e, incluso, en supuestos hechos de delitos que involucran a funcionarios públicos o víctimas que han quedado en un estado de absoluta indefensión. La amplitud de los expedientes mal instruidos o, directamente, sin ninguna instrucción, evidencian el mal desempeño que aquí se presenta", señala el Procurador.

Procurador: "Falta de celeridad y compromiso"

Dice más adelante Gullé: "La falta de celeridad y compromiso en la tramitación de varias de las causas ha provocado la prescripción de delitos, dejando impunes a los responsables y desamparadas a las víctimas. En otras, aunque no se ha llegado a la prescripción de la acción, la Dra Lorente no realizó ninguna investigación ni tomó ninguna medida de protección a pesar de que existían varias denuncias referidas a los mismos menores que ponían en evidencia la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban. Sin embargo, ninguna de estas denuncias generó en la Agente Fiscal la toma de conciencia sobre el cumplimiento de sus funciones".

Y agrega: "También se encontraron irregularidades en la tramitación de causas de violencia de género donde la Fiscal no actuó con la debida diligencia reforzada que exigen los Tratados Internacionales en este tipo de investigaciones. En efecto, de la inspección realizada se determinó la existencia de procesos en los cuales no se dispuso la detención del imputado, a pesar de corresponder por existencia de condenas anteriores como así también procesos en los cuales no se adoptó ninguna medida de protección hacia las víctimas, llegando incluso algunas causas a finalizar con pedidos de prescripción de la acción penal sin que se haya llevado a cabo ninguna actividad procesal".

"Este pedido de destitución viene a corregir esta situación pues con la separación de la Dra. Lorente de su cargo lo que se pretende es proteger los intereses de la comunidad de Malargüe contra el riesgo derivado de su carencia de idoneidad para el correcto desempeño de la función que le fuera encomendada", dice también el texto.

A continuación, la denuncia completa de Gullé: