Congreso del PJ: la falta de acuerdos postergó la integración de la mesa de acción política

Las diferencias internas (principalmente entre kirchneristas y otros grupos peronistas) quedaron expuestas el viernes en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, cuyas resoluciones apenas conformaron a los congresales que acudieron al estadio cubierto de Ferro, en el barrio porteño de Caballito.

El máximo órgano partidario solo pudo aprobar la creación de la llamada “Mesa de Acción Política para el Modelo Argentino”, sin definir sus integrantes, acaso por las irresolutas desconfianzas. Pese al pedido de varios congresales, la asamblea peronista no fijó una fecha para llamar a elecciones para renovar el Consejo Nacional, cuyo presidente, Alberto Fernández, tomó licencia hasta que concluya su mandato en marzo de 2025.

A media mañana, al entrar en Ferro para cumplir los trámites de acreditación, la senadora nacional y exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, adelantó a este medio las resoluciones que se tomaron más tarde. “Al pedir Alberto licencia como presidente, la conducción partidaria pasa a las cinco vicepresidencias”, explicó. Sobre la comisión de acción política, anticipó que no se conocerían hoy quiénes la van a integrar, y dudó también que el Congreso pusiera fecha para renovar autoridades, como se había especulado previamente. “Sí, claro que va a estar”, afirmó Corpacci sobre la presencia del gobernador Raúl Jalil, mandatario de buena relación con el gobierno nacional. Jalil, orgánico, se sentó en la mesa principal del Congreso.

La acreditación de 466 congresales sobre casi 900 habilitó un quorum ajustado para sesionar. El número bajo expresó la desmovilización del PJ nacional como secuela de la derrota electoral de 2023, cuando se perdió el gobierno nacional y siete gobernaciones .

“Mi prioridad es la unidad del peronismo, porque en el peronismo no sobra nadie. Pero con la unidad no es suficiente. Es necesario que el peronismo vuelva a reconciliarse con su pueblo. No voy a buscar culpables porque sería perder el tiempo”, dijo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en su papel de presidente del Congreso que sesionó “bajo la advocación del General Juan Domingo Perón, la compañera Evita y el compañero Néstor Kirchner”. El congreso, cuya organización recayó sobre Wado de Pedro, se realizó sin militancia ni bombos en las tribunas.

La aceptación de la licencia de Fernández y la continuidad de las intervenciones partidarias en Jujuy y Corrientes fueron los puntos formales aprobados sin controversias.

Sin Alberto ya, los cinco vicepresidentes del Consejo Nacional quedaron temporalmente al frente del partido. “Es lo que corresponde, no se va a nombrar un remplazo”, se insistió. Los vice son Axel Kicillof, Juan Manzur, Corpacci, Cristina Alvarez Rodríguez, y Analía Rauch Quiroga (exvicegobernadora de Jorge Capitanich) . Ellos, más el resto del Consejo Nacional, fueron encomendados por el Congreso para designar los integrantes de la Mesa de Acción Política para el Modelo Argentino.

Fue Kicillof el que sostuvo quela mesa debe ser “amplia y federal”. El gobernador bonaerense dijo que el gobierno de Milei “hizo daño en tiempo record” y que “cuando el neoliberalismo gobierna, el peronismo se organiza y trabaja para volver a gobernar”. Fue Kicillof el que propuso el largo nombre para la comisión.

Trascendió que los gobernadores Quintela (La Rioja), Ziliotto (La Pampa), además de Jalil, Insfrán y el propio Kicillof tendrán un lugar, igual que la CGT y los movimientos sociales.

Pero el gran desafío que se plantean los vicepresidentes a cargo del partido, es que a la mesa se incorporen distritos alejados,. Señalan principalmente a Córdoba. La falta de maduración en el proceso de acercamiento del PJ con peronismo de Martín Llaryora, dejó en suspenso la integración de la comisión.

Los congresales cordobeses no asistieron a Ferro. Sí lo hizo Gabriela Estévez en calidad de diputada nacional. “Córdoba tiene que participar del partido. Nuestros congresales tendrían que haber asistido”, dijo Estevez a este medio.

Dos congresales con mucha historia en el PJ, un sindicalista veterano, el otro senador nacional, coincidieron en charla con este medio que el partido “debe avanzar hacia una conducción elegida directamente por los afiliados”. Hablaron de terminar con “el dedazo”.

Previo al Congreso corrió la versión de que se convocaría a una interna abierta para elegir autoridades “al estilo Menem-Cafiero”. Pero solo se aprobó la conformación de una junta electoral.

“La idea es hacer las elecciones en septiembre u octubre. Yo creo que solo se van a hacer si hay lista única; no creo que se habilite la competencia”, confió resignada una congresal porteña.

Fue el ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien pidió elecciones internas. Recordó que le fue impedido pelear por la candidatura presidencial en 2019, cuando el PJ se encolumnó detrás de la nominación de Alberto Fernández que hizo Cristina Kirchner.

Sergio Berni y el intendente bonaerense Fernando Gray (a quien sus compañeros insisten en nombrarlo “Grey”) también reclamaron elecciones internas y, aunque sin nombrarlo, cargaron contra la conducción del PJ bonaerense que ejerce Máximo Kirchner.

La intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza, al terminar el Congreso salió en defensa de Kirchner. Dijo a un grupo de periodistas que el PJ bonaerense contribuyó a la reelección de Kicillof. Criticó a quienes “vienen a buscar un aplauso por cuestiones individuales”.

Pese a los planteos contra “el dedazo” y la falta de democracia interna, no se presentó ninguna moción para que sea votada por el Congreso.

Felipe Solá, Santiago Cafiero (se abrazó efusivamente con Julio Vitobello, ex Secretario General de la presidencia de Alberto Fernández), Eduardo Valdés; el ex Secretario de Culto, Guillermo Oliveri; los senadores Sergio Uñac y Anabel Fernández Sagasti, los bonaerense Fernando Espinoza (La Matanza) y Verónica Magario, los sindicalistas Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, fueron algunas de las caras del peronismo histórico presente en Ferro.

“La Mesa de Acción Política para el Modelo Argentino tiene el objetivo de realizar una convocatoria amplia a todos los sectores y a todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, para iniciar un proceso de recuperación basado en la producción, el trabajo, la solidaridad y el reparto equitativo de la riqueza, enmarcado dentro de la justicia social”, se definió en Ferro.

Comunicado del Congreso

El Congreso emitió un comunicado en el que se afirma que el país vive los “momentos dramáticos, acaso los más dramáticos de los últimos cuarenta años de la recuperada democracia argentina”.

El comunicado sostiene que “un peronismo fuerte, unido, amplio y renovado es condición imprescindible para volver a tener esperanza”.

Se criticó al gobierno de Javier Milei por haber “desatado una batería de medidas brutales que golpean sin piedad a la mayoría de nuestro Pueblo” mientras que “la soberanía nacional se encuentra en peligro bajo el imperio de un gobierno que no protege nuestros recursos naturales, haciéndose el distraído y cómplice ante la presencia de una potencia extranjera en nuestras Islas Malvinas”.

“El gobierno además pisotea el federalismo constitutivo de nuestro sistema político y nuestra unidad nacional al hacer recaer parte del ajuste en la Provincias argentinas”, dijo el Congreso en defensa de las provincias.

La asamblea peronista recordó que el discurso de Perón ante el Congreso de la Nación al asumir su tercer mandato presidencial llevó un título “que es también un mandato para este presente: ‘Modelo Argentino para el Proyecto Nacional’”.

Y también se recordó “aquella fórmula sintética que el General Perón predicó incansablemente: ‘Lo único que vence al número y al tiempo es la organización’”, por lo que se instó a preparar el partido “para recuperar la conducción del Estado nacional, fortaleciendo nuestros bloques parlamentarios en las elecciones de medio término del año próximo y triunfar en las siguientes elecciones provinciales y nacionales”.