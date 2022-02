Cónclave por Portezuelo: el viernes se reúne Suárez con el PJ

El Gobierno provincial sigue adelante con su intención de juntar avales para que el presidente Alberto Fernández laude a favor de Mendoza por Portezuelo del Viento. Luego de abrochar el respaldo propio, ahora va por el de la oposición. “La reunión será el viernes a las 12 en el cuarto piso”, confirmó a Los Andes una fuente calificada de la Casa de Gobierno.

Días atrás, el gobernador Rodolfo Suárez reunió a la tropa radical. Entre empandas, sánguches y limonada, se evacuaron dudas sobre los aspectos legales del asunto y allí surgió la iniciativa de convocar al peronismo. A la espera de la audiencia en la Casa Rosada, pedida a principios de mes, el mandatario busca un apoyo de todo el arco político para hacérselo saber a Fernández.

Con la mira puesta en el laudo presidencial pedido por Mendoza –que no le consta a la Nación- sobre un estudio de impacto ambiental reclamado por La Pampa para la realización de la mega represa Portezuelo del Viento, Suárez sigue adelante con la estrategia provincial. Ayer retomó la agenda, tras los controles médicos, y arrancó convocando al peronismo para unificar posturas en torno a la obra cuyos fondos implican U$S 1.023 millones.

El miting será el viernes al mediodía en donde los anfitriones serán Suárez y Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. Hasta donde pudo confirmar Los Andes, la comitiva opositora será nutrida. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ya confirmó su presencia, y estará acompañada de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación: Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda. Además, llegarán peronistas desde los municipios como Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Martín Aveiro (Tunuyán), Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael).

No hay que descartar que en el temario se incluyan otros tópicos en donde el Gobierno busca el aval opositor como es Boleta Única, entre otros asuntos.

La presidenta del PJ y el Gobernador volverán a verse después largo tiempo y sin dudas el resultado de la reunión tendrá un fuerte impacto político. Suárez busca el apoyo de todos para manifestarle al presidente Alberto Fernández la importancia de hacer una obra de esa envergadura en Malargüe y sin la chance de que haya reclamos judiciales posteriores contra la Provincia y además desterrar las pretensiones pampeanas que piden un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca y que contó con el apoyo de las otras provincias que integran el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco).

Río Negro, Neuquén y Buenos Aires apoyaron la moción pampeana. En el Consejo de Gobierno (integrado por los mandatarios y presidido por el ministro del Interior) debe haber unanimidad para aprobar los asuntos. Mendoza votó en contra de esta moción y por ende pudo activar el laudo presidencial como mecanismo para resolver las diferencias.

El Gobierno defiende a capa y espada que el pedido de laudo presidencial fue realizado el 26 de junio del 2020, y con el Acta 73 en la mano lo argumenta. Nación desconoció este acto y eso respondió en enero, un mes después de que Suárez presentara un pronto despacho dándole un plazo a Fernández para que laude. Algunos se acordaron del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, quien en la misma situación acompañó un escrito que terminó bochando Mauricio Macri en favor de Mendoza. No obstante, el Gobierno cerró esa discusión asegurando que no era necesario y que en el acta consta la petición.

Por ese motivo no se volverá a la carga con un nuevo pedido de laudo y sí se aguarda la contestación a la audiencia solicitada el 1 de febrero. El cara a cara con el Jefe de Estado no tiene fecha aún, pero mientras, se juntan voluntades. Si Fernández da lugar al reclamo pampeano, en Mendoza empezarán a discutir otras obras a financiar con las divisas norteamericanas.

El apoyo político y las dudas técnicas

Uno de los dirigentes que no pone en duda la realización de la obra es Adolfo Bermejo. El diputado nacional participó de una reunión con la Cámara de Comercio de Malargüe en la sede de la comuna en Mendoza.

“Desde lo político no hay dudas en que el apoyo es incondicional a la obra”, sostuvo el ex senador provincial a Los Andes. Aclaró que es necesario “armar una estrategia en común” y allí abrió algunas dudas en cuanto a los aspectos técnicos.

“Tenemos algunos técnicos que tienen visiones distintas, entienden que el Gobernador podría adjudicar a obra, que está en condiciones”, expresó. Por otra parte, al camino sobre el pedido de laudo presidencial también quedó en duda porque “si mandaron la nota pidiéndolo o no, es algo que tienen que ver los especialistas del Gobierno y de la oposición”.

En ese sentido, destacó que “hay que armar una estrategia política, desde lo técnico”. Incluso, tampoco esquivará un retrato fotográfico del cónclave en caso de que lo hubiera: “no tenemos problemas con la foto, hay algunos aspectos técnicos nomas que verán los especialistas. En lo político vamos a acompañar”.

Avanzada radical en algunas comunas

En el oficialismo ya habían acordado no darle lugar a un plan B de obras para financiar con los U$S 1.023 millones que Nación viene depositando en cuotas según el acuerdo firmado. La postura puertas para afuera sería unánime: Portezuelo Sí. Es cierto que nadie se había manifestado en contra de la obra, pero ya no sólo serían el malargüino Juan Manuel Ojeda y el alvearense Walther Marcolini los principales defensores.

Algunos municipios avanzarán con actos concretos a través de sus órganos legislativos. Quien tomó la posta fue el intendente Ulpiano Suárez. El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó una resolución no sólo apoyando los actos del Gobierno para desarrollar la obra, sino que también invita al presidente Alberto Fernández a laudar en favor de la provincia.

Guaymallén apura un texto similar que podría tratarse este jueves, o a más tardar el próximo. Desde Las Heras confirmaron que van en esa línea y en otros departamentos reflotan iniciativas anteriores del mismo tenor.

Es el caso de Godoy Cruz que en junio del 2020 declaró de Interés Municipal “la concreción y resolución de Portezuelo del Viento” e instó “a las bancadas nacionales, provinciales y municipales a posicionarse en la defensa de los intereses de Portezuelo del Viento, la obra hidroeléctrica más importante de la historia de la Provincia de Mendoza”. En ese cuerpo legislativo remarcan que la voluntad política quedó manifestada, por lo que no aprobarían una resolución que sería “redundante”.

General Alvear insistirá por la vía legislativa y la ejecutiva. “Sin Portezuelo, no habrá trasvase del Río Grande al Atuel y eso nos perjudica muchísimo”, explicó el intendente Walther Marcolini a Los Andes. Por ese motivo está en etapa de redacción una resolución municipal “muy bien fundamentada” que se tratará en los próximos días. No sólo eso, sino que se le enviará una nota al presidente Alberto Fernández con esos puntos para darle fuerza al reclamo.

A boxes

El Gobernador estuvo en Buenos Aires desde mitad de la semana pasada, realizándose los controles médicos de rutina a tres meses de la operación por la arritmia cardíaca que lo aquejaba. Allí le realizaron una corrección y el fin de semana regresó a la provincia.

“Fue una parada necesaria en boxes”, bromeraron desde su entorno dejando en claro que no había de qué preocuparse. “Está muy bien”, agregaron, destacando que ayer lunes retomó las actividades y uno de sus primeros actos fue convocar a la oposición por Portezuelo del Viento.