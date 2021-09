Con la misión prioritaria de encolumnar las colectoras, el Frente de Todos ya piensa en las generales

Superada la etapa de reflexión y reacomodamiento interno tras la dura derrota en las PASO, el Frente de Todos de Mendoza se volcó de lleno a trabajar en la campaña pensando en las generales del 14 de noviembre. En esta nueva etapa del proceso electoral, el peronismo pondrá más énfasis en la figura de los intendentes propios y en los sindicatos afines para apuntalar la carrera hacia los próximos comicios. Asimismo, una de las tareas prioritarias de la dirigencia será encolumnar a las distintas líneas internas que compitieron con colectoras en los departamentos para evitar una dispersión de esos votos.

En este sentido, este jueves por la mañana tuvo lugar la primera reunión de trabajo post primarias y la principal fuerza opositora de la provincia dio una señal de unidad con la participación de todos los jefes comunales justicialistas, los legisladores nacionales y los principales candidatos de la coalición.

Allí se realizó un análisis y segmentación de los resultados de las PASO, estudiando en qué lugares y categorías se produjeron las derrotas más fuertes y en cuáles hubo un buen desempeño. Al mismo tiempo, se definió una agenda territorial con fuerte impronta del aspecto social.

El encuentro se desarrolló en la sede del Partido Justicialista de Mendoza y fue encabezada por Martín Aveiro, intendente de Tunuyán y flamante jefe de campaña, Anabel Fernández Sagasti, presidenta del partido y candidata al Senado de la Nación y Adolfo Bermejo, candidato a diputado nacional. Estuvieron presentes los intendentes Emir Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y Roberto Righi (Lavalle), además de la intendenta Flor Destéfanis (Santa Rosa). Y también participaron los legisladores nacionales Marisa Uceda, José Luis Ramón y Eber Pérez Plaza.

Junto a @anabelfsagasti y ntro Jefe de Campaña @MartinAveiro nos reunimos con intendentes de @TodosMza, legisladores nacionales y candidatas y candidatos.



Estamos trabajando desde la unidad para dar soluciones a los problemas de las familias mendocinas. pic.twitter.com/CCnGws28J3 — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) September 23, 2021

Posteriormente, los candidatos se trasladaron a un salón de eventos en Godoy Cruz para mantener un almuerzo con los secretarios generales de los sindicatos mendocinos afines al peronismo. Con este acercamiento, la dirigencia del Frente de Todos busca reforzar la participación del movimiento obrero que sienten que no tuvo un rol protagónico en la campaña previa a las PASO.

A ordenar las colectoras

Sin embargo, la tarea más urgente que tiene el nuevo jefe de campaña de la coalición tiene que ver con consolidar la unidad de las distintas líneas internas que compitieron con colectoras en las primarias en varios departamentos. El principal objetivo es evitar que se dispersen los votos de las listas que no resultaron ganadoras y que puedan irse a otras fuerzas en las generales. En este sentido, un elemento que juega a favor de la conducción es que en muchas comunas se dieron elecciones parejas, lo que implicó que las listas definitivas quedaran conformadas con representantes de distintos sectores.

En diálogo con Los Andes, el intendente Martín Aveiro, expresó que “estamos trabajando en todos los departamentos donde han habido colectoras y con todo lo que significa el Frente de Todos”. “Recién estaba viendo un comunicado de todo el Frente de Todos de Guaymallén mostrando toda una mesa de unidad trabajando humildemente”, resaltó el dirigente tunuyanino que emprendió la tarea de aglutinar a las distintas líneas internas.

“Vamos a poner toda la energía para levantar y para hacer la mejor elección posible”, dijo y subrayó que el enfoque en esta nueva etapa estará puesto en el “puerta a puerta” y la llegada a cada barrio. “Vamos a recorrer los 200 distritos de Mendoza y estar presentes en cada uno”, indicó.

Si bien el desempeño del Frente de Todos en las primarias estuvo muy por debajo del esperado por la dirigencia, Aveiro sostuvo que tienen un importante reto de cara a las generales.

“Tenemos un gran desafío, no solo afianzar lo que logramos, sino ir a buscar muchos votos de aquellos que no fueron a votar o aquellas personas que, producto de enojo o una empatía no lograda, fueron a votar y votaron en blanco”, aseguró.

En esta línea, planteó que “si no votaron a la lista de tres gobernadores con el viento de cola que venía, creo que es más factible que podamos generar la posibilidad de lograr esa empatía con nuestra gente y nuestros vecinos para que nos puedan votar”.

El impacto del nuevo gabinete nacional

La semana pasada no solamente fue complicada para el Frente de Todos de Mendoza por la categórica derrota en las PASO, sino que también generó una gran incertidumbre la interna que se generó entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desencadenó un cambio de gabinete nacional.

Los cortocircuitos fueron seguidos con prudencia y hermetismo desde el justicialismo local, pero la asunción de los nuevos ministros el lunes descomprimió un poco la crisis y llegaron vientos de calma a la provincia.

Respecto del nuevo gabinete, Aveiro sostuvo que “el primer día ya hubieron confirmaciones de acciones de políticas públicas que tienen que ver con un cambio tremendo del accionar, pero por sobre todo, en la dinámica y la velocidad que necesitan estos cambios”.

Asimismo, el jefe de campaña del Frente de Todos resaltó que “no estamos tomando decisiones pensando en las elecciones, en definitiva, lo que buscamos y queremos es que los mendocinos y las mendocinas estén mucho mejor”.

Consultado acerca de las eventuales secuelas o derivaciones que podría tener la crisis interna que se vivió la última semana, el intendente de Tunuyán dijo que “las consecuencias están y son favorables. Son las medidas que se han tomado sobre aperturas y grandes anuncios para el turismo y la gastronomía”.

“Luego, el tiempo dirá si hubo consecuencias políticas o no. Lo importante es que la fuerza y la energía de todo lo que pasó se pueda transmitir en cosas positivas y que tengan que ver con la gente. Hoy solo se habla de gestión y están todos los ministros a la par trabajando para solucionar problemas”, concluyó.