Compromiso federal tendrá 30 boletas distribuidas en todos los departamentos

La rebeldía de Jorge Pujol con la actual conducción del Partido Justicialista no es nueva. A través de Gesta Justicialista intentó disputarle el poder a Anabel Fernández Sagasti pero no lo consiguió. Se mostraba como una alternativa dentro del denominado “peronismo del centro” que se colaba entre el kirchnerismo y el peronismo tradicional identificado con los intendentes.

El partido que lidera Jorge Pujol en la provincia presenta una lista oficial en cada uno de los 18 departamentos, sino que además lleva 12 listas colectoras (adhesiones). Capital (2), Guaymallén (2), Las Heras (1), Lavalle (2), Maipú (2), Junín (1), Godoy Cruz (1) y Tupungato (1) terminan de conformar la oferta electoral de la Gesta Mendocina con Pujol a la cabeza. Así, Pujol aparecerá en 30 boletas con diferencias en concejales y legisladores provinciales.

Parece una descomunal cantidad de candidatos que, a priori, difícilmente lograrán acceder al cargo por el que compiten.

“No queremos que nos lidere La Cámpora, no estamos de acuerdo con (Carlos) Ciurca. Nos mueve lo que le pasa a Mendoza y estamos muy preocupados por la producción”, le decía a Los Andes quien estuvo en las huestes de Sergio Massa cuando el tigrense quiso ser Presidente.

Compromiso Federal, como sus líderes nacionales, Rodríguez Saá y Gabriel Mariotto (ex vicegobernador de Daniel Scioli y ex titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la ley de medios que impulsó Cristina Fernández en su primer mandato) aglutina a kirchneristas no camporistas y peronistas no K.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre y bajo el ala de Alberto Rodríguez Saá con Compromiso Federal, Pujol se ubica como precandidato a senador nacional. Está acompañado, en la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados, por Flavia Manoni. La precandidata ya pasó por una campaña electoral en 2015 cuando intentó pujar por la intendencia en Tupungato que llevaba a Guillermo Carmona con intenciones de llegar a la Gobernación.

Compromiso Federal, con la lista 82 A como oficial, se presenta en los 18 departamentos, pero en varios tiene adhesiones ahora permitidas por la resolución de Bento, es decir colectoras para dirimir las internas por falta de acuerdo. Sólo el Cuarto Distrito (Malargüe, San Rafael y General Alvear) está “limpio” de estas contiendas.

Sin dudas el Primer Distrito (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle) tiene diversidad de propuestas electorales, en cargos legislativos y municipales. Allí, por ejemplo aparece el abogado Fernando Vera Vázquez, ex director del Hospital Lagomaggiore en la era de Paco Pérez, como precandidato a senador provincial por la lista “oficial”.

En Capital habrá tres listas del partido. Además de la 82 A que lleva a Ornella Carbone como precandidata a concejal, estará la 82 G. Así es como “Compromiso con la Verdad” presenta precandidaturas al senado provincial con Ricardo Segura Walrond, a la Cámara de Diputados con Fabiola Calle y al Concejo Deliberante con Mariana Ramis. A la lista de ediles, hay que agregar a la lista 82C “Gesta Capitalina” con Gustavo Yanzón.

En Guaymallén pasa algo similar con las listas 82 A y 82 G, que llevan a Carlos Velázquez y a Silvina González con intenciones de ocupar bancas municipales respectivamente. La 82 I “Pueblos Originarios” propone a Yanel Salguero. Es decir, una lista y dos con adhesiones. Lavalle, por caso, también se anota con un tridente: por la 82 A va Víctor Fuentes, por la 82 G se inscribió Rosalía Coronel y por la 82 B “Gesta Lavallina” va Fabián Falcón.

“Compromiso Federal” (82 G) también quiere hacer pie en Las Heras, en donde además de los cargos legislativos propone a Hugo Larramaña como precandidato a concejal.

Pasemos al Segundo Distrito, en donde la lista 82 G “Compromiso Federal” presenta colectoras para cargos municipales en Maipú con Mabel Burgos, que competirá con la lista 82 A que lleva a Lorena Rippari; además también está en competencia la lista 82 E, que encabeza Marilin Rodríguez. En Junín, que además de Juan Ariel Pereira (82 A) se postula Fabián Galetto (82 G). En San Martín, Santa Rosa y Rivadavia sólo se presenta la lista 82 A.

En el Tercer Distrito también hay dos alternativas para competir por el Concejo Deliberante en Godoy Cruz: Jorge Villegas va por la “lista oficial” y por la 82 F “Gesta Godoycrucense” se presenta Fabián Postizzi. Y sucede lo mismo en Tupungato en donde además de la 82 A con Darío Peralta hay otra propuesta de la mano de “Compromiso por la Verdad” con Karin Orozco Labake. Luján de Cuyo, San Carlos y Tunuyán sólo tendrán la lista 82 A como única en los cuartos oscuros.