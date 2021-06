El PJ provincial volvió a postergar las elecciones partidarias en cuatro comunas y hay lío interno

El Partido Justicialista (PJ) de Mendoza celebrará este sábado un Congreso Provincial en el que, además de algunos trámites administrativos, se autorizará a la mesa directiva a firmar frentes y alianzas de cara a las elecciones legislativas 2021. Asimismo, esta semana la Junta Electoral partidaria decidió volver a postergar los comicios internos en cuatro departamentos, a raíz del avance de la segunda ola de la pandemia. Esta situación molestó al sector interno opositor a la actual conducción que busca dar pelea en esas comunas y que amenaza con competir por afuera del partido en las PASO y generales.

Si bien Anabel Fernández Sagasti preside desde diciembre del 2020 el justicialismo mendocino con un importante respaldo de los intendentes peronistas, hay algunos dirigentes que quieren disputar el poder en Guaymallén, San Martín, General Alvear y Malargüe.

En esos departamentos se presentaron listas opositoras a la conducción actual, por lo que deberían celebrarse elecciones en las que voten los afiliados. Algunas de ellas pertenecen al espacio “Gesta Justicialista”, que buscó competir el año pasado contra el armado de Fernández Sagasti y los intendentes a nivel provincial, pero no lo consiguió.

Sin embargo, la Junta Electoral del PJ resolvió el último miércoles postergar por tercera vez los comicios en estas comunas. Originalmente debían celebrarse el 20 de diciembre de 2020, luego se postergaron al 21 de marzo del 2021 y después al 20 de junio. Ahora se decidió patearlas hasta el 10 de octubre.

Entre los considerandos de resolución del organismo se resalta que la situación epidemiológica que atraviesa la provincia por la pandemia no permite poder realizar el acto eleccionario el 20 de junio. Esgrimen que las condiciones “hace materialmente imposible que los afiliados puedan cumplir adecuadamente con los términos del actual cronograma ya que se requiere en esta etapa la participación y asistencia personal de los mismos”.

En la conducción del PJ consideran que en octubre se podrá desarrollar el proceso, en el medio de las elecciones PASO de septiembre y generales de noviembre. Entienden que con el avance de la vacunación para esa fecha puede existir un descenso en el número de contagios. “Si nosotros estamos posponiendo las elecciones nacionales por la pandemia, no podemos hacer una elección partidaria”, señalan desde el entorno de Fernández Sagasti.

No obstante, la prórroga de la fecha de los comicios no se aprobó por unanimidad en la Junta Electoral, ya que los miembros agregados de Guaymallén, Alvear y Malargüe votaron en contra. Esto responde a que el sector interno opositor denuncia que la conducción no quiere que se concreten porque teme sufrir una derrota.

Así lo señalaron desde “Plataforma Mendoza”, espacio peronista que agrupa a los dirigentes de la lista “Gesta Justicialista” que compite en los departamentos. Uno de sus referentes es el médico Jorge Pujol, quien en diálogo con Los Andes manifestó que “obviamente lo que La Cámpora quiere es que no haya elecciones internas”.

Resaltó que en diciembre y marzo sí estaban dadas las condiciones para realizar las elecciones, como ocurrió con otros partidos y que en su momento habían advertido que en junio iban a existir problemas por el avance de la pandemia.

En este sentido, aseguró que “el objetivo es evitar la democracia interna” y señaló que “no ha habido urnas en el PJ”, haciendo referencia también a que su sector no pudo competir a nivel provincial.

Congreso por Zoom para formar alianzas

La sesión del Congreso Provincial del PJ de este sábado por la mañana se desarrollará a través de Zoom. En el orden del día figuran una serie de trámites administrativos internos, pero lo más importante que surgirá de allí es que se autorizará a las autoridades partidarias para firmar alianzas con otras fuerzas para competir en las elecciones legislativas de este año.

A partir del aval que se obtenga en este encuentro, el PJ podrá negociar con otros partidos la conformación de un frente electoral provincial. El mismo tendrá tiempo de inscribirse oficialmente hasta el 14 de julio, según establece el nuevo calendario electoral.

La realización de este congreso también está cuestionada por el sector disidente del partido. Reclaman que no debería concretarse sin los delegados de los cuatro departamentos que aún no renovaron sus autoridades y que por lo tanto no eligieron a sus congresales.

Pujol adelantó que “no vamos a reconocer nada de lo que hagan, van a empezar con un acto irregular, aunque tengan quorum con el resto de los departamentos. Hay un vicio de base”.

Sin embargo, resaltó que no tienen la voluntad de judicializar este conflicto interno y dijo que “estamos prefiriendo ir por la alternativa más aceptable”. “El atrevimiento que han tenido nos está llevando a conformar un frente peronista alejado del camporismo, que tenga una propuesta completa en toda la provincia para las elecciones generales”, sostuvo, pero no precisó qué otros espacios podrían sumarse a esa eventual propuesta electoral.

De todas maneras, en el último tiempo han existido contactos entre esta línea discordante del PJ con el Grupo Olascoaga, que tiene como referente al ex gobernador Arturo Lafalla, también con el Partido Verde y Ciudadanos por Mendoza. También ha habido charlas con el Partido Federal y el dirigente vitivinícola Carlos Iannizzotto, quien está dispuesto a lanzar su carrera política este año.