Jorge Pujol “Queremos reemplazar al kirchnerismo en el PJ”

Con una larga trayectoria como médico, Jorge Pujol saltó a la arena política mendocina en 2015 dentro del massimo. Hoy es uno de los referentes de Plataforma Mendoza , un nuevo espacio peronista enfrentado a la conducción del PJ que lidera Anabel Fernández Sagasti . Por eso, asegura que buscan desplazar al kirchnerismo y gobernar la provincia en 2023.

Si bien en 2015 se postuló a senador nacional acompañando la candidatura presidencial de Sergio Massa, Pujol remarca que nunca fue massista sino que integró ese espacio impulsado por José Manuel de la Sota. Dos años después respaldó la candidatura de Omar Félix a diputado nacional y compartió boleta con el sanrafaelino yendo en la lista de diputados provinciales, pero no llegó a la Legislatura. En las últimas elecciones formó parte de los equipos técnicos de Alejandro Bermejo de cara a las primarias justicialistas y tras el triunfo interno de Sagasti, se sumó a colaborar con ella a pedido de su espacio.

No obstante, ahora considera “tramposa” a la senadora nacional kirchnerista por impedirle a su espacio competir en las internas del PJ mendocino a finales del 2020 y postergar indefinidamente la votación en cuatro departamentos. Y este año analiza competir por afuera de las PASO del Frente de Todos.

-¿Cómo surge Plataforma Mendoza y a quiénes representa?

-Nace del grupo político Gesta Justicialista que quiso participar de las internas partidarias del PJ. Varios sectores nos unimos para presentar la lista y hubo situaciones muy desagradables y no pudimos hacerlo a nivel provincial. Y con otra gente no afiliada al partido armamos una estructura política con el objetivo de dar una propuesta sólida para la Gobernación en 2023. No pretendemos ser un grupo de opinión dentro del justicialismo, nosotros queremos reemplazar a los K en el PJ porque no coincidimos ni en la metodología de trabajo ni en la forma de ejecutar las políticas. Queremos un peronismo sin corrupción y mendocino. Yo me considero un peronista no kirchnerista y no tenemos nada que ver con esta movida nacional de La Cámpora.

-¿Por qué decidieron competir en esa interna?

-Creemos que Anabel no nos conduce. Somos peronistas y no nos sentimos conducidos por ella porque no tiene un criterio abarcativo para que nosotros participemos. En segundo lugar, los intendentes han tenido situaciones de dependencia que los ha hecho relegar su posición y jugar en una alianza necesaria. Yo la conocí personalmente y la apoyamos en su campaña en el área de salud. Es una dirigente que recibió la bendición de ser diputada y senadora nacional y es una muy buena secretaria de Cristina Fernández de Kirchner y como tal, consigue cosas a través de esa relación. En lo personal es una chica agradable, inteligente, estudiosa pero fuera de eso no la vemos con nivel de estadista.

-¿Piensan disputar las PASO del Frente de Todos o ir por afuera?

-Hay una disyuntiva que todavía tenemos que resolver. Somos afiliados al PJ no al FDT y tiene que haber PASO. Como hemos tenido una experiencia con esta gente muy desagradable con la interna partidaria, porque son tramposos, la decisión es que si las reglas de juego son claras, vamos a ir a las primarias y si no, vamos a ir por fuera del PJ. Fernández Sagasti aún no da mensajes de cómo va a ser esta participación.

-¿Hay conversaciones con dirigentes de otros partidos y espacios no peronistas?

-Hemos hablado con el Partido Verde, con dirigentes del Partido Demócrata, Partido Federal y Proyecto Sur. Les hemos dado nuestra visión y expresado la vocación de llegar a la Gobernación y cambiar la realidad que tiene Mendoza. Esto es un proyecto grupal y quien quiera participar de esta innovación política fuera de la grieta vamos a tender los puentes para que se unan.

-En 2015 usted fue candidato acompañando la candidatura de Massa, que hoy es parte del gobierno nacional...

-Nunca fui massista, siempre fui peronista y estuve con el sector delasotista. El massismo mendocino hoy está con Cambia Mendoza y no tengo relación con ellos. Siempre mi relación estuvo con José Manuel de la Sota.

-¿Y qué piensa de Massa tras su alianza con el kirchnerismo?

-No nos extraña nada lo que hizo. Yo era candidato a senador nacional por el frente que lo llevaba a él de presidente y recibía retos del hoy presidente Alberto Fernández, que era su jefe de campaña, porque yo lo picoteaba a Cobos. Massa estaba oponiéndose a Macri y tenía a sus dirigentes en Mendoza con el macrismo, es muy difícil trabajar así.

-¿Va a ser candidato este año?

-Es muy probable que yo sea candidato a senador nacional. Tengo la experiencia y sé lo que se necesita. Un senador nacional tiene que ser un representante de la provincia imponiendo criterios mendocinos, no puede ser un secretario de un vicepresidente ni un “manpower” en el Senado.

-¿A qué atribuye las derrotas electorales del peronismo mendocino en los últimos 10 años?

-Con la última PASO y la elección de Anabel nos dimos cuenta del mensaje de los mendocinos. Querían un peronismo distinto, por eso hubo tantos votos a favor de la lista que engordó el sector del justicialismo. Y después, cuando quedó ella como candidata, todo se redujo y el otro espacio no se sintió representado y no votó o lo hizo en contra.

-¿No cree que si el peronismo no va unido pierde competitividad?

-Yo creo que no vamos a poder nunca ganar la elección con el kirchnerismo. Si tenés dos experiencias donde te dicen que no, es no. El último mensaje fue categórico, no puede ser que hayamos ganado una PASO y que hayamos perdido tan mal la general.

-¿Cómo evalúa la gestión del presidente Alberto Fernández?

-A nivel económico vemos muy lentos los procesos y no nos gusta que no haya un plan. Y hay mensajes duales que tampoco nos gustan. Que una dirigente como Victoria Donda haya hecho lo que hizo y sea contenida dentro del gobierno, nos da vergüenza ajena. Por otro lado, la reacción ante el Vacunatorio VIP fue importante, echar al ministro Ginés González García de inmediato fue una acción que no vimos con Donda.

-¿Y la gestión del gobernador Rodolfo Suárez?

-Rodolfo Suárez para nosotros es nada. Es un gobernador que ha planteado proyectos y de cada uno se ha arrepentido. Vemos a un hombre que es poco estadista y nada estratega. No creemos que sea visionario de la Mendoza del futuro y ha heredado la provincia endeudada que le dejó Cornejo. La primera vez que Mendoza ha entrado en default ha sido con Rodolfo Suárez. Va a pasar sin pena ni gloria por la historia.