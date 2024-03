Compensarán por ley a los municipios que perdieron fondos de la coparticipación

Pasada la Fiesta de la Vendimia, el Gobierno provincial confirmó que buscará atenuar por ley los efectos del último Censo nacional en el reparto de la coparticipación municipal con una compensación para las comunas que más fondos perdieron.

El proyecto, cuyo principal beneficiario sería el departamento de Godoy Cruz, se viene discutiendo puertas adentro hace varios meses y ahora llegará a la Legislatura desde el Poder Ejecutivo, ya que hasta abril se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual sólo se tratan las leyes que envía el Gobierno. Según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, esto ocurrirá dentro de 15 días.

El Censo nacional 2022 mostró cambios en la densidad poblacional de los departamentos de Mendoza respecto de 2010. La población de cada distrito determina la forma de reparto del 65% de la coparticipación municipal, por lo cual hubo ganadores y perdedores.

Los principales perdedores fueron los departamentos que serán compensados por ley si se aprueba el proyecto del Gobierno, en una Legislatura en la que el oficialismo tiene mayoría. O sea Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y San Rafael. Del otro lado, los ganadores fueron Luján y Maipú, comunas a las que ya les está entrando más dinero de la torta general de fondos, compuesta por el 18,8% de los recursos que recibe la Provincia en concepto de coparticipación federal y el 18,8% de los impuestos provinciales.

La compensación se aplicará a partir de una modificación en el ”coeficiente de equilibrio del desarrollo regional”, criterio que marca la distribución del 10% de la coparticipación municipal. El restante 25% va en partes iguales a todas las cajas municipales.

Este coeficiente existe desde 1996 y fue creado para compensar a los departamentos que no tienen petróleo. El ranking de esta distribución es y seguirá siendo liderado por Godoy Cruz, cuya participación en ese 10% subiría según algunos borradores de 2,25% a 2,72%.

Los porcentajes de Guaymallén, Las Heras y San Rafael también tendrían un incremento importante, en detrimento de los departamentos que “ganaron” con el Censo: Luján y Maipú.

El cambio ha puesto en guardia particularmente a Luján, que considera que el aumento de recursos para Godoy Cruz por esta compensación será “escandaloso” e irá a la Justicia provincial para tratar de frenarlo.

Luján prende la mecha

En efecto, quien va a encender de nuevo la mecha, después de la Vendimia, es el intendente de Luján, a pesar de que está recibiendo más plata por la coparticipación municipal gracias a los datos poblacionales del Censo 2022.

Esteban Allasino acudirá esta semana a la Suprema Corte de Justicia para presentar una demanda con varios reclamos. Por un lado, según su criterio, la Provincia le debe todavía unos 20 mil millones de pesos por coparticipación no liquidada, luego de ganarles juicios por reconocimiento de tierras a Maipú (2010) y Las Heras (2017).

Omar De Marchi y Esteban Allasino

El intendente dice que ha agotado la vía administrativa para iniciar ese reclamo y que por eso acude a la Justicia. Pero el elemento más picante de su denuncia será otro. Allasino planteará una medida de “no innovar” para evitar que el sistema de coparticipación municipal tenga alguna modificación.

Ese mecanismo, según el sucesor de Omar de Marchi en Luján, debería ser el de la convocatoria a una comisión bicameral en la Legislatura en la que se contemple la opinión de todos los intendentes. “La medida de no innovar es para que no se cambie el sistema de coparticipación porque sería arbitrario, si se va a cambiar que se haga por medio de una comisión bicameral con la opinión de los intendentes”, explicó Allasino a Los Andes.

“La ley es muy clara. Tiene que haber primero una modificación de la coparticipación primaria, es decir la ley nacional, para luego, en una suerte de bicameral, discutir la coparticipación provincial”, agregó el intendente de Luján en medio de los festejos vendimiales.

La maniobra de Allasino busca frenar el avance de la modificación de un ítem de reparto de la coparticipación que en los pliegues de la política se discute por lo menos desde noviembre.

El coeficiente de equilibrio del desarrollo regional aparece en el artículo 5 de la ley 6396. La norma que fijó criterios de coparticipación entre las comunas es de 1996. Dice el artículo 5 que el coeficiente “tiene por finalidad nivelar las sumas que perciben por habitante departamentos con similares características”.

El intendente de Luján sostiene que ese coeficiente ya se distribuye con un criterio irregular y que, si lo retocan para compensar a otros departamentos, ese daño se va a profundizar. “Si lo cambian en realidad tendrían que darle más plata a mi departamento”, desafía.

Allasino se planta en la consideración de la distribución per capita y dice que esa normativa que se aplica desde hace 28 años está “mal interpretada”. Sostiene que, si se lo hiciera en forma correcta, Luján debería recibir más fondos todavía. Saca la calculadora y afirma que para un vecino de Godoy Cruz la coparticipación es de 128.000 pesos, mientras que para Luján, de solo 107.000 pesos.

Parches

El coeficiente de equilibrio de desarrollo regional es solo uno de los “parches” de la coparticipación municipal. También existe un fondo compensador para Capital y La Paz que estaría muy desactualizado y un subsidio para los dos departamentos que queden en el fondo de la tabla de distribución per capita de fondos. Ese subsidio los equipara al departamento que queda en el lugar 16.

En el oficialismo no se encandalizan cuando les hablan de “parches”, pero la otra forma de solucionar el problema sería abrir un debate profundo de la coparticipación municipal, lo que sería mucho más complejo.

En Godoy Cruz reconocen lo del “parche” pero lo consideran necesario para corregir el impacto poblacional de un Censo que, según insisten, no se condice con la realidad, por el incremento de la actividad económica en el departamento de los últimos años.

Los cálculos de ese municipio indican que este año recibirá unos 1.300 millones de pesos menos por coparticipación. El cambio del coeficiente aportaría unos 600 millones de pesos, indican. O sea, será un paliativo.

Pero según los cuadros de Luján, la modificación del coeficiente implicará muchos más fondos para el departamento que conduce el radical Diego Costarelli.

Costarelli, intendente de Godoy Cruz, explicó a Los Andes que será un cambio “mínimo” en el reparto de los fondos. “Haría que los que perdemos no perdamos tanto y los que ganan no ganen tanto. No hay otra salida, es eso o una modificación profunda”, expresó.

“No sirve que el único criterio de reparto sea la población”, señaló por su lado el presidente de la Cámara de Diputados, en respaldo del proyecto. Lombardi afirmó además que el cambio es para “equiparar a los municipios y que ninguno se escape”.

El radical sostuvo que llevar el tema a la Justicia no corresponde porque no hay ninguna ley sobre la que no se deba innovar todavía. “Primero tiene que salir la ley. No puede decir el intendente que la Legislatura no saque una ley, porque es su función”, señaló.

El presidente de Diputados afirma también, en contraste con el intendente Allasino, que no solo se debe tener en cuenta la distribución per capita para efectuar correcciones. “No debe ser el ingreso per capita solamente lo que se tenga en cuenta para repartir, si fuera la única variable tendría que recibir más plata Buenos Aires que otras provincias, y no hay que darle más plata a Buenos Aires”, expresó.

Sobre el coeficiente discutido, Lombardi sostuvo que “dentro de lo malo, ese 10% hace una equiparación”. Allasino, en un debate que se agita en la pos Vendimia, señala por el contrario que hay que abrir la discusión en forma amplia. “De modificar este coeficiente estamos profundizando una medida arbitraria”, aseguró.